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Forbes рассказал, кто больше всех заработал на видео в TikTok
08:31 07.08.2020 |
Американский журнал Forbes составил список пользователей TikTok, которые больше всех заработали при помощи приложения.
Первое место заняла 19-летняя Эдисон Рэй Истерлинг из американского штата Луизиана. Она за 12 месяцев, которые завершились 30 июня 2020 года, заработала с помощью TikTok около $5 млн. У нее более 54 млн подписчиков.
Отмечается, что она заключила соглашения с производителем одежды American Eagle и интернет-сервисом Spotify, когда стала известна благодаря TikTok.
На втором и третьем местах сестры Чарли и Дикси Д'Амелио из Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Первая заработала $4 млн, вторая $2,9 млн.
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