Топ-7 самых высоких строящихся небоскребов в мире

Согласно данным Council on Tall Buildings and Urban Habitat, в настоящий момент в мире насчитывается 133 сверхвысоких небоскреба, высота которых превышает 300 метров. Три четверти этих небоскребов были построены за последние десять лет.

В ближайшее время будут достроены еще 20 небоскребов.

Ниже расскажем о 7 сверхвысоких небоскребах, которые будут достроены в самое ближайшее время.

Супер башня

По плану компании Grand Canal Land, строительство небоскреба начнется к закончится в 2019 году.

125-этажное здание под названием Grand Rama IX Super Tower возвысится над землей на 615 метров, а суммарная площадь помещений высотки составит невероятные 320 000 кв.м.

Согласно намеченному плану, высочайшее здание Азии разделят на три зоны.

Первая зона заместит в себе офисный центр категории A+, вторая - номера шестизвездочного отеля, а третью зону отделят под развлекательные цели (планируется обустроить смотровую площадку, откуда туристы смогут любоваться потрясающими панорамными видами на Бангкок).

Застройщик имеет большие планы на высотку Grand Rama IX Super Tower и еще до начала строительства заявлял свой проект «зеленым». Значительный объем необходимой электроэнергии для потребностей здания восполнят солнечные панели.

Guiyang Cultural Plaza Tower

Этот небоскреб был построен недавно, но уже признан одним из самых необычных проектов последних лет.

С высоты в 121 метр вниз спадает настоящий водопад, воду с которого собирает специальный резервуар.

Он будет открыт в 2020 году и будет вмещать 109 этажей.

Merdeka PNB118

Сейчас столица Малайзии строит мегатолл - 644-метровыый небоскреб под названием MERDEKA PNB 118. Эта 118-этажная башня станет самым высоким зданием в Малайзии и третьим по высоте в мире.

На верху нового мегатолла разместится Hyatt Hotels & Resorts, а остальные 83 этажа премиальных офисных помещений станут штаб-квартирой Permodalan Nasional Berhad, крупнейшей инвестиционной компании Малайзии. Поэтому в название башни и вошла её аббревиатура.

Merdeka означает День Независимости в Малайзии. Башня находится на месте бывшего парка Merdeka. Рядом - стадион Merdeka Stadium.

Baoneng Shenyang WFC Tower 1

Строительство началось в 2014 году и здание сразу окрестили "Жемчужиной Севера".

Свободные помещения будут сданы под торговые и жилые зоны.

Оценочная стоимость строительства здания составляет более 1 миллиарда долларов.

Высота финансового центра достигнет 560 метров.

Dubai Creek Tower

Башня в Дубай-Крик Харбор - сооружение высотой 928 метров, планируемое к открытию в Дубае в 2020 году.

Завершение строительства приурочено к началу всемирной выставки Экспо-2020, которая пройдёт в Дубае.

Высота должна ровно на сто метров превзойти самое высокое здание мира Бурдж-Халифа.

Стоимость возведения оценивается в 1 млрд $. Дизайн разработан испанским архитектором Сантьяго Калатрава.

Jeddah Tower

Jeddah Tower - проект одного из высочайших зданий в мире. Строится в 32 км к северу от Джидды, Саудовская Аравия.

Небоскрёб предварительной стоимостью в 4,6 млрд риалов (1,23 млрд долларов США) и высотой 1007 метров должен стать центром нового района Kingdom Center, в котором будут жить 80 тыс. человек.

Общая стоимость проекта, располагающегося на берегу Красного моря, должна составить 75 млрд риалов (20 млрд долларов). По завершении строительства здание должно стать высочайшим в мире и первым высотой более одного километра.

Завершение проекта запланировано на 2020 год.

Central Park Tower

В следующем году в Нью-Йорке откроется 427-метровый небоскреб Central Park Tower и это будет самое высокое жилое здание мира.

Особое внимание привлекает роскошный пентхаус, размерами в 1,486 квадратных метров.