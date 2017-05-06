Самый высокий небоскреб Лондона продан китайской компании

Китайский холдинг CC Land приобрел высотку Leadenhall Building за $1,5 млрд. Это стало самым крупным капиталовложением в рынок недвижимости Великобритании со стороны Поднебесной.

Небоскреб Leadenhall Building расположен в лондонском Сити по адресу 122 Leadenhall Street. В народе он широко известен как «терка для сыра» (Cheesegrater) - название, которое дали ему местные жители из-за своеобразной формы здания, пишет China Daily.

Башня высотой 225 метров принадлежала компаниям British Land и Canada's Oxford Properties. Общая площадь постройки составляет около 56 600 кв.м. Сообщается что за счет аренды здание будет приносить новому собственнику прибыль в размере $51,9 млн.

В последнее время множество небоскребов меняет владельцев в Испании. Так, жемчужина рынка недвижимости испанского Бенидорма, небоскреб In Tempo, стал жертвой экономического кризиса и уйдет с молотка. А в феврале 2016 года был выставлен на продажу один из четырех мадридских небоскребов, Torre Cepsa.