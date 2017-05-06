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Суд обязал J&J выплатить $110 млн заболевшей раком американке
12:14 05.05.2017 |
Суд присяжных штата Миссури обязал компанию Johnson & Johnson выплатить более 110 млн долларов женщине из штата Вирджиния.
Как сообщает Би-Би-си, женщина обвинила компанию в том, что у нее развился рак яичников после того, как она несколько десятилетий пользовалась продукцией Johnson & Johnson для женской гигиены на основе талька, передает Рейтер.
Поставщиком талька для Johnson & Johnson была компания Imerys Talc America, которая является дочерней структурой парижской Imerys SA, сообщает Блумберг.
Суд приговорил поставщика талька выплатить 100 тысяч долларов пострадавшей женщине, сообщает агентство.
62-летней Лоис Слемп диагностировали рак яичников в 2012 году, передает Блумберг. С тех пор рак распространился на печень женщины. По ее словам, она в течение 40 лет использовала детскую присыпку Johnson & Johnson, а также серию продуктов Shower to Shower.
Слемп также обвинила компанию в том, что в ее продуктах содержался асбест. При этом сама она из-за тяжелой болезни не смогла присутствовать на суде.
Юрист компании в ходе рассмотрения дела в суде заявил, что продукция Johnson & Johnson не могла вызвать рак у Слемп, а асбеста в ней нет.
Всего к компании подано около 2,4 тысяч подобных исков, пишет Рейтер. Компанию обвиняют в том, что она не предупреждала своих клиентов о том, что продукты на основе талька могут вызывать рак. К таким продуктам относится и знаменитая присыпка для детей Baby Powder.
Компанию обвиняют в том, что она фактически игнорировала исследования, которые связывают детскую присыпку и косметику с тальком с развитием рака яичников, поясняет Блумберг. Компания отрицает связь между развитием рака и своей продукцией.
В прошлом году по аналогичным искам компанию уже принуждали выплатить десятки миллионов долларов.
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