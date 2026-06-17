Android 17 уже доступний: Google представила велике оновлення системи





Google офіційно випустила Android 17 для смартфонів та планшетів Pixel після чотирьох бета-версій. Оновлення вже почало поширюватися на сумісні пристрої.

Як і торік, нова версія Android з'явилася влітку замість традиційного осіннього релізу. Це пов'язано з новим графіком випуску операційної системи, який Google запровадила для швидшого впровадження функцій та підтримки виробників пристроїв.

Однією з головних новинок Android 17 стали універсальні "бульбашки" (Bubbles). Якщо раніше подібний режим був доступний лише для повідомлень, тепер користувачі можуть перетворити на плаваюче вікно практично будь-який застосунок.

Функція дозволяє зберігати нотатки, карти, спортивні результати чи відеоінструкції поверх інших програм. На планшетах та складних смартфонах також з'явилася спеціальна панель Bubble Bar для швидкого доступу до таких вікон.

Google також посилила контроль над конфіденційністю. Android 17 дозволяє ділитися з застосунками окремими контактами замість усієї адресної книги, а під час надання геолокації користувачі отримають більш зрозумілий вибір між точною та приблизною позицією.

Ще одна нова функція стосується захисту викрадених пристроїв. У сервісі Find Hub режим "Позначити як загублений" тепер може вимагати біометричну автентифікацію для доступу до смартфона або вимкнення відстеження навіть у разі компрометації PIN-коду.

Серед інших змін Google виділяє новий інтерфейс запису екрана, можливість приховувати назви застосунків на головному екрані, окремі перемикачі Wi-Fi та мобільних даних у швидких налаштуваннях, а також покращене керування темною темою для окремих програм.

Android 17 Deep Dive: Bubbles, Gaming Upgrades, & Privacy Features

Операційна система також отримала нові механізми контролю використання оперативної пам'яті застосунками. За словами Google, це повинно позитивно вплинути на швидкодію пристроїв та автономність.

Разом із релізом Android 17 компанія випустила червневий Pixel Feature Drop. Однією з його головних функцій стала Screen Reactions, яка дозволяє додавати відео з фронтальної камери безпосередньо до запису екрана. Функція орієнтована на створення навчальних роликів, оглядів та контенту для соціальних мереж.

Окремо Google готує запуск пакета функцій Gemini Intelligence для нових смартфонів Pixel та Samsung Galaxy. До нього увійдуть інструмент Rambler для розумного диктування тексту, генератор віджетів Create My Widget, а також розширені можливості автоматизації завдань за допомогою Gemini.

Android 17 також отримала новий інструмент Pause Point. Користувачі можуть позначати окремі застосунки як такі, що відволікають. Перед запуском таких програм система показуватиме 10-секундну паузу з пропозицією виконати дихальні вправи. Функція також дозволяє встановлювати ліміти часу для кожного сеансу використання.

Google також продовжує розширювати сумісність Quick Share з екосистемою Apple. Після оновлення Android 17 більше виробників Android-смартфонів отримають підтримку обміну файлами з AirDrop. Для несумісних пристроїв компанія пропонує передачу файлів через QR-коди з автоматичним завантаженням до iCloud.

Операційна система Android 17 вже доступна для смартфонів Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9 та Pixel 10, а також для Pixel Fold і Pixel Tablet. Найближчим часом ОС почнуть отримувати й смартфони інших виробників.