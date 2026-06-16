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АНАЛІТИКА

Chrome закриває останні “лазівки” для блокування реклами

12:30 16.06.2026 |

Новини IT

Два оновлення для браузера Google Chrome, які вийдуть цього літа, усунуть обхідні шляхи для запуску старих блокувальників реклами, на кшталт uBlock Origin, як повідомляє 9to5Google.

Google почала поступово припиняти підтримку розширень, створених на платформі Manifest V2, включно з uBlock Origin, ще у 2024 році: як наслідок, більшість користувачів перейшли на його полегшену версію uBlock Origin Lite на Manifest V3, або ж взагалі змінили браузер.

Водночас реліз версії 150 і 151 для Chrome, запланований на кінець червня та липень відповідно, остаточно вимкне обхідні механізми чи вірніше останні фрагменти коду, які дозволяли запускати старі розширення для блокування реклами.

Розробник Google Девлін Кронін, коментуючи зміни в репозиторії Chromium, пояснив:

"Розширення Manifest V2 більше не дозволені в жодній підтримуваній версії Chrome, і ми прибираємо їхню підтримку та пов'язану з ними функціональність. Ми не можемо нескінченно утримувати цей функціонал через його складність, накопичену технічну заборгованість і пов'язані з нею ризики безпеки. Останнім часом ми виявили низку багів, характерних саме для Manifest V2. Водночас інші браузери можуть і надалі підтримувати такі розширення, якщо вважатимуть це за потрібне".

За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: Google
 

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