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Джильберт Честертон
ChatGPT щодня отримує 2,5 млрд. запитів, і це набагато менше, ніж у лідера
10:52 22.07.2025 |
ChatGPT щодня отримує 2,5 млрд запитів від користувачів (промптів). Причому, 330 мільйонів з них - від користувачів з США. Це приблизно стільки ж, скільки всього населення проживає в цій країні, що красномовно показує наскільки глибоко ШІ проник в повсякденне життя людей і наскільки масовим явищем став.
Однак, лідер за популярністю має ще більш вражаючі показники. Google нещодавно опублікувала, що отримує 5 трильйонів запитів на рік. Це приблизно відповідає 14 мільярдам запитів на добу, щоправда невідома частка користувачів з США. Незалежні дослідники наводять схожі цифри - від 13,7 до 16,4 мільярдів на день.
Тим не менше, для ChatGPT це дуже серйозне зростання - ще у грудні Сем Альтман (Sam Altman) повідомляв про 1 мільярд запитів щодня. Наразі популярність штучного інтелекту продовжує зростати, тож модна очікувати, що ці показники будуть лише збільшуватися.
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