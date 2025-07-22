ChatGPT щодня отримує 2,5 млрд. запитів, і це набагато менше, ніж у лідера

ChatGPT щодня отримує 2,5 млрд запитів від користувачів (промптів). Причому, 330 мільйонів з них - від користувачів з США. Це приблизно стільки ж, скільки всього населення проживає в цій країні, що красномовно показує наскільки глибоко ШІ проник в повсякденне життя людей і наскільки масовим явищем став.

Однак, лідер за популярністю має ще більш вражаючі показники. Google нещодавно опублікувала, що отримує 5 трильйонів запитів на рік. Це приблизно відповідає 14 мільярдам запитів на добу, щоправда невідома частка користувачів з США. Незалежні дослідники наводять схожі цифри - від 13,7 до 16,4 мільярдів на день.

Тим не менше, для ChatGPT це дуже серйозне зростання - ще у грудні Сем Альтман (Sam Altman) повідомляв про 1 мільярд запитів щодня. Наразі популярність штучного інтелекту продовжує зростати, тож модна очікувати, що ці показники будуть лише збільшуватися.