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Маск анонсував Baby Grok - безпечний чат-бот для дітей від xAI
11:58 21.07.2025 |
Після скандалів, пов'язаних із контентом "дорослого" Grok і неоднозначними "аніме-аватарами", Ілон Маск робить крок у бік батьків: його компанія xAI розробляє дитячу версію чат-бота - Baby Grok.
Ідею запуску Baby Grok Маск озвучив особисто у своєму акаунті в X (ex-Twitter). За його словами, це буде версія чат-бота, спеціально адаптована для неповнолітніх користувачів: без 18+ контенту, з акцентом на безпеку, навчання та вікову етику. Розробка ще на ранній стадії, але вже зрозуміло, що xAI хоче створити "помічника на базі нейромережі", який зможе не тільки розважати, а й просвітлювати. Це виглядає як спроба не просто змити репутаційні плями, а й зайняти порожню нішу: дитячі АІ-додатки, яким довіряють і діти, і дорослі.
Запуск Baby Grok - логічний крок, якщо xAI хоче залишитися не тільки технологічно актуальною, а й соціально прийнятною платформою. Це може стати початком тренду на вікову фільтрацію ШІ та створення спеціальних версій нейромереж під конкретні аудиторії.
А поки залишається тільки здогадуватися, чи буде Baby Grok справді "розумним співрозмовником" - чи просто новою іграшкою під брендом Маска.
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