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Новий гравець на ринку супутникового зв’язку: SES поглинула Intelsat
17:31 18.07.2025 |
Компанія SES завершила придбання супутникового оператора Intelsat, створивши глобального гравця у сфері багатоорбітального зв'язку.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Після завершення угоди SES управляє флотом із близько 120 супутників: 90 на геостаціонарній орбіті (GEO) та ще 30 - на середній навколоземній орбіті (MEO). Також компанія отримає стратегічний доступ до супутників на низькій орбіті (LEO).
Об'єднана інфраструктура дозволить SES надавати інтегровані послуги в галузі зв'язку для урядів, авіації, флоту та медіабізнесу по всьому світу. Компанія оцінює частку на ринку, що стрімко зростає, у 60%.
За прогнозами SES, сукупний дохід після злиття становитиме близько 3,7 млрд євро, а EBITDA - 1,8 млрд євро. Компанія очікує досягти економії на рівні 2,4 млрд євро, переважно протягом найближчих трьох років.
Головний офіс об'єднаної компанії залишиться в Люксембурзі. Акції SES торгуються на біржах Парижа та Люксембургу.
Фінансовими радниками SES виступили Guggenheim Securities, Morgan Stanley та Deutsche Bank. Intelsat консультували PJT Partners і юридичні фірми Skadden, Wiley Rein та Elvinger Hoss Prussen.
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