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Uber інвестує $300 млн у Lucid для запуску 20 000 роботаксі
Uber оголосила про нову шестирічну угоду, згідно з якою планує розгорнути понад 20 000 роботаксі у співпраці з виробником електромобілів Lucid та стартапом Nuro, що спеціалізується на автономних транспортних засобах.
У межах цієї угоди Uber інвестує $300 млн у Lucid. Компанія Nuro надасть програмне забезпечення для автономного водіння четвертого рівня (Level 4), яке Lucid використає у своїх автомобілях для Uber.
Перші роботаксі мають з'явитися вже наступного року в одному з мегаполісів США. Lucid отримає завдяки цій угоді вихід на новий ринок, де раніше не була представлена. Тим часом акції Lucid зросли на 36% після новини.
Nuro, яка має підтримку Google і SoftBank, забезпечує розробку самокерованих технологій, здатних працювати без участі людини за нормальних умов руху. Цей проєкт є продовженням попереднього партнерства Uber з Waymo (підрозділом Alphabet), яке вже діє в Атланті та Остіні.
Lucid Gravity із запасом ходу до 725 км мають допомогти зменшити витрати, скоротити час заряджання та зробити сервіс доступнішим. У Lucid також розглядають можливість долучення до програми Uber й інших майбутніх моделей.
За словами представників Nuro, ця угода - це "дорожня карта" для масштабованої й комерційно життєздатної програми роботаксі. Перші випробування вже проходять на полігоні Nuro у Лас-Вегасі. У квітні Nuro залучила $106 млн від інвесторів, серед яких - Fidelity, Greylock і Tiger Global.
Нагадаємо, нещодавно Uber також обʼєдналась з китайською Baidu, щоб розгорнути тисячі автономних автомобілів по всьому світу. Роботаксі Baidu під брендом Apollo Go стануть доступними через додаток Uber у різних країнах, включно з материковим Китаєм, Азією, Близьким Сходом та іншими регіонами.
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