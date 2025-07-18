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АНАЛІТИКА

Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки

10:16 18.07.2025 |

Новини IT

Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки

 

Стартап Bedrock Robotics оголосив про намір радикально трансформувати будівельну галузь, автоматизувавши важку техніку для цілодобової роботи з фокусом на безпеку та економічну ефективність. Залучені 80 мільйонів доларів підтверджують серйозність їхнього підходу.

Очікується, що перші автономні будмайданчики з'являться вже до кінця 2026 року.

Команда колишніх інженерів Waymo і Segment запустила стартап Bedrock Robotics, який розробляє комплект для переоснащення будівельної техніки - екскаваторів, бульдозерів і навантажувачів - в автономні машини. Учора компанія оголосила про закриття раунду фінансування на 80 млн $ від Eclipse і 8VC, після року прихованої розробки.

Bedrock Operator, як називають їхнє рішення, дає змогу встановлювати сенсори, обчислювальні модулі та ПЗ на рутинну техніку, перетворюючи її на автономну з точністю до сантиметра. Акцент - не на створенні нових машин, а на підвищенні ефективності та безпеки тих, що вже працюють на будмайданчиках.

Будівництво на автопілоті: стартап Bedrock отримав $80 млн на роботизацію техніки

 

Заснована 2024 року з командою з колишніх співробітників Waymo: CEO Борис Софман (Boris Sofman), раніше відповідав за проєкт безпілотних вантажівок, CTO Кевін Петерсон (Kevin Peterson), VP з інженерії Аджай Гуммалла (Ajay Gummalla) і Том Еліаз (Tom Eliaz). До них приєднався Лоран Офефель (Laurent Hautefeuille), який раніше відповідав за Uber Freight, зміцнюючи операційно-комерційну частину.

Техніка з Bedrock Operator пілотується на об'єктах у Каліфорнії, Аризоні, Техасі та Арканзасі спільно з чотирма компаніями: Sundt Construction, Zachry Construction, Champion Site Prep і Capitol Aggregates. Досвід показує: техніка функціонує вдень і вночі, швидше виконує завдання, знижує ризики і допомагає брати більше замовлень.

Чому це важливо

Зростаюча криза робочої сили (у США бракує близько 500 000 операторів), масовий відхід 40 % фахівців на пенсію в найближчі десять років і рекордні інвестиції в інфраструктуру (238 млрд $ у 2024 році тільки в промисловість США) створюють ідеальний ґрунт для автоматизації. Автономна техніка може закрити цей розрив, роблячи будівництво швидшим, дешевшим і безпечнішим.
За матеріалами: gagadget.com
 

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