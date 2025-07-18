OpenAI запускає ChatGPT Agent: ШІ нового покоління, що зможе відповідати на вашу пошту

OpenAI зробив величезний крок уперед, представивши ChatGPT Agent - нову можливість для тарифів Pro, Plus та Team-користувачів, що дозволяє ШІ не лише мислити, а й виконувати завдання за вас. Тепер ChatGPT може використовувати власний віртуальний комп'ютер, щоб планувати зустрічі, шукати інформацію в мережі, створювати презентації та навіть замовляти продукти онлайн - усе це без необхідності втручання користувача на кожному кроці.

ШІ, що працює як асистент

Тепер ви можете доручати йому запити на кшталт: «подивися мій календар і підготуй зведення про зустрічі з клієнтами на основі останніх новин», «сплануй і купи інгредієнти для японського сніданку на чотирьох» або «проаналізуй трьох конкурентів та створи презентацію». ChatGPT вміє самостійно переходити сайтами, відбирати потрібні результати, безпечно просити авторизацію, запускати код, проводити аналіз і навіть формувати редаговані презентації та таблиці з підсумками.

Ця можливість базується на уніфікованій агентній системі, яка об'єднує три попередні досягнення:

* можливість Operator взаємодіяти з вебсайтами,

* аналітичну глибину Deep Research,

* та інтелектуальну гнучкість і розмовні навички ChatGPT.

Виконуючи завдання, ChatGPT безшовно переходить від логічних міркувань до дій, керуючись вашими інструкціями. На відміну від попередніх інструментів Operator та Deep Research, новий агент поєднує їхні можливості та додає ще більше:

* Інтерактивний візуальний браузер та текстовий браузер для роботи з сайтами.

* Доступ до API та командного рядка для більш складних завдань.

* Можливість інтеграції зі сторонніми сервісами (Gmail, GitHub) через ChatGPT Connectors.

* Виконання складних робочих процесів: від аналізу конкурентів до підготовки фінансових моделей.

Контроль і безпека

OpenAI підкреслює, що користувачі завжди залишаються «за кермом». ChatGPT запитує дозвіл на важливі дії, а також дозволяє зупинати чи коригувати виконання завдань у реальному часі. Додаткові запобіжники включають захист від prompt-injection атак, обмеження доступу до даних та функцію миттєвого видалення всіх сеансів браузера.

Чому це важливо?

За результатами тестів, ChatGPT Agent перевершує людей у низці завдань з аналізу даних, фінансового моделювання та роботи зі складними таблицями. Він також значно покращив точність у пошуку інформації в Інтернеті, ставши найефективнішим агентом серед конкурентів.

Доступність ChatGPT Agent

ChatGPT Agent починає розгортання вже сьогодні для користувачів тарифів Pro, Plus та Team. Pro-користувачі отримають доступ до кінця дня. Plus і Team - протягом кількох наступних днів. Для Enterprise та Education доступ відкриють найближчими тижнями. Функція Deep Research тепер інтегрована в ChatGPT Agent, але для тих, хто хоче користуватися оригінальною версією, вона доступна у випадаючому меню як опція «Deep Research». Ліміти: Pro-користувачі отримують 400 повідомлень на місяць, інші платні тарифи - 40 повідомлень із можливістю докупити додатковий обсяг за гнучкими тарифами.

Тепер ChatGPT не лише пише, а ще й діє від вашого імені. Наступним кроком, певно, можна буде доручати йому автоматичні покупки.