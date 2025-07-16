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Google уклала найбільшу в історії угоду з гідроенергії на суму понад $3 млрд
14:30 16.07.2025 |
Google отримає до 3 гігават гідроелектроенергії у США в межах найбільшої у світі корпоративної угоди з постачання чистої енергії. Перший контракт за "Рамковою угодою з гідроенергетики" (HFA) забезпечить компанію 670 МВт потужності та коштуватиме понад $3 мільярди.
За угодою з HFA, Google зможе купувати безвуглецеву електроенергію з гідроелектростанцій компанії Brookfield потужністю до 3000 МВт. Ці станції будуть оновлені, відремонтовані або переоформлені, щоб подовжити їхню роботу. Першими активами стали гідроелектростанції в Пенсильванії - Holtwood і Safe Harbor. Контракт укладено на 20 років.
"У Google ми прагнемо відповідально розвивати цифрову інфраструктуру, яка забезпечує повсякденне життя людей, громад та бізнесу. Ця співпраця з Brookfield є значним кроком уперед, забезпечуючи постачання чистої енергії в регіоні PJM, де ми працюємо. Гідроенергетика - це перевірена, недорога технологія, яка пропонує надійну, вітчизняну, безвуглецеву електроенергію, що створює робочі місця та будує міцнішу мережу для всіх", - каже Аманда Петерсон Коріо, керівниця відділу енергетики центрів обробки даних Google.
На додачу до цього, Google оголосила про плани інвестувати ще понад $25 мільярдів у інфраструктуру центрів обробки даних та штучного інтелекту у штатах регіону PJM протягом наступних двох років.
Нагадаємо, що інші технологічні гіганти також активно закуповують енергію для власних центрів обробки даних, що здебільшого використовуються для штучного інтелекту. Раніше у червні Meta підписала угоду з XGS Energy для постачання 150 МВт електроенергії з геотермальних джерел, а також купівлі електроенергії з атомних електростанцій. AWS теж інвестує $500 мільйонів у ядерну енергетику, а Microsoft підписала угоду щодо відновлення закритої АЕС за $1,6 мільярда.
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