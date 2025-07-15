Керівник Google підтвердив, що компанія об'єднає Android та ChromeOS

У червні 2024 року Google почала використовувати ядро Android Linux та фреймворки Android для розробки ChromeOS, а тепер один з керівників компанії каже, що у майбутньому дві операційні системи об'єднають. Про це пише The Verge.

Самір Самат, президент екосистеми Android в інтерв'ю для TechRadar заявив, що Google збирається "об'єднати ChromeOS та Android в єдину платформу". Він також відзначив, що зараз цікавиться тим, як та для чого люди зараз використовують свої ноутбуки.

Зміни, впровадженні до ChromeOS у червні 2024-го були націлені на пришвидшення інтеграції функцій штучного інтелекту, спрощення інженерних зусиль та спробу покращити співпрацю різних пристроїв, включно зі смартфонами, у парі з Chromebook.

Трохи пізніше, у листопаді 2024 року, з'явилися повідомлення, що Google переносить ChromeOS на Android аби краще конкурувати з iPad, які для деяких користувачів вже повністю замінюють ноутбуки.

Повідомлення про об'єднання обох операційних систем не є чимось новим і вперше з'являлися ще у 2015 році, проте зараз про це вперше офіційно заявив один з керівників Google. Проте, крім намірів компанії, Самат більше не ділився подробицями, то ж коли саме можна буде побачити нову об'єднану ОС наразі не зрозуміло.