Фінансові новини
- |
- 15.07.25
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Керівник Google підтвердив, що компанія об'єднає Android та ChromeOS
14:48 15.07.2025 |
У червні 2024 року Google почала використовувати ядро Android Linux та фреймворки Android для розробки ChromeOS, а тепер один з керівників компанії каже, що у майбутньому дві операційні системи об'єднають. Про це пише The Verge.
Самір Самат, президент екосистеми Android в інтерв'ю для TechRadar заявив, що Google збирається "об'єднати ChromeOS та Android в єдину платформу". Він також відзначив, що зараз цікавиться тим, як та для чого люди зараз використовують свої ноутбуки.
Зміни, впровадженні до ChromeOS у червні 2024-го були націлені на пришвидшення інтеграції функцій штучного інтелекту, спрощення інженерних зусиль та спробу покращити співпрацю різних пристроїв, включно зі смартфонами, у парі з Chromebook.
Трохи пізніше, у листопаді 2024 року, з'явилися повідомлення, що Google переносить ChromeOS на Android аби краще конкурувати з iPad, які для деяких користувачів вже повністю замінюють ноутбуки.
Повідомлення про об'єднання обох операційних систем не є чимось новим і вперше з'являлися ще у 2015 році, проте зараз про це вперше офіційно заявив один з керівників Google. Проте, крім намірів компанії, Самат більше не ділився подробицями, то ж коли саме можна буде побачити нову об'єднану ОС наразі не зрозуміло.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС офіційно продовжив тимчасовий захист для українців до 2027 року
|Рада зупинила для України дію Оттавської конвенції
|Рада ратифікувала Угоду між Україною та РЄ про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України
|WP: Трамп питав Зеленського, чому Україна не б'є по Москві. Той відповів: Вдаримо, якщо дасте зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Керівник Google підтвердив, що компанія об'єднає Android та ChromeOS
|Глобальні продажі електромобілів зросли у червні на 24%
|NVIDIA готується відновити продажі чипів до Китаю після регуляторних змін
|Google зірвала угоду OpenAI на $3 млрд, перекупивши ключові технології і розробників
|Скандал із субсидіями на електромобілі в Китаї: BYD і Chery безпідставно отримали мільйони від держави
|Пентагон виділив $200 млн на Grok від xAI після скандалу «MechaHitler»
Бізнес
|Технологія мегаватної зарядки BYD скоро вийде за межі Китаю
|Tesla втрачає позиції в Китаї: продажі впали на 30%, конкуренти наступають
|Український венчурний фонд направить €50 мільйонів на підтримку стартапів
|Роботи можуть почати проводити хірургічні операції людям вже в перспективі 10 років
|Чат-бот Grok 4 звіряється з постами Ілона Маска, щоб відповідати на чутливі питання
|Ілон Маск пообіцяв впровадити Grok у Tesla вже наступного тижня
|BYD додала автоматичне паркування 4 рівня в систему God's Eye і пообіцяла компенсувати збитки в разі ДТП