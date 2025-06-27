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Samsung розробляє штучний інтелект для поліпшення мобільного зв'язку
11:53 27.06.2025 |
Samsung спільно з південнокорейською компанією KT працює над технологією, яка покликана підвищити якість мобільного зв'язку за допомогою штучного інтелекту. Про це пише Sammobile з посиланням на Newsis. Основна мета - усунути недоліки, з якими стикаються користувачі через перевантаження базових станцій або зниження стабільності сигналу.
Сучасні мобільні мережі однаково обслуговують усі пристрої, підключені до однієї базової станції, незалежно від їхніх потреб. Технологія, яку розробляють Samsung і KT, дозволяє використовувати ШІ для персоналізованого налаштування мережевих параметрів для кожного користувача окремо. Це має забезпечити стабільніший і швидший зв'язок, адаптований до індивідуальних умов використання.
Штучний інтелект враховуватиме уподобання користувачів і зможе наперед визначати оптимальні параметри з'єднання. Розробники вже провели внутрішнє тестування й планують випробувати нову систему в реальній комерційній мережі в другій половині 2025 року.
Оскільки Samsung є одним із провідних постачальників мережевого обладнання у світі, ця технологія потенційно матиме глобальний розвиток.
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