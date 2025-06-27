Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла

Дослідники з Корейського науково-дослідного інституту стандартів та науки запропонували нову платформу швидкісної бездротової передачі даних Li-Fi.

Li-Fi (Light Fidelity) - швидкісний бездротовий зв'язок, що використовує видимий спектр світла 400-800 ТГц, подібній до світлодіодів. Пропонована швидкість сягає до 224 Гбіт/с і у 100 разів перевищує традиційний Wi-Fi.

І хоча технологія Li-Fi може похизуватись значно меншими обмеженнями у розподілі доступних частот і меншою кількістю радіоперешкод, вона доволі вразлива до зламів, оскільки доступ до неї може отримати будь-хто. Група дослідників під керівництвом професора Хімчана Чо з кафедри матеріалознавства та інженерії у співпраці з доктором Кенгином Лімом з Корейського науково-дослідного інституту стандартів та науки при Національній дослідницькій раді з науки та технологій розробила оптичний зв'язок з шифруванням на самому пристрої для використання Li-Fi.

Дослідники розробили високоефективні світловипромінюючі триодні пристрої з використанням екологічних квантових точок - низькотоксичних стійких матеріалів. Цей пристрій генерує світло за допомогою електричного поля, яке концентрується у крихітних отворах у проникному електроді і передається за його межі.

Принципова схема структури пристрою/ Advanced Materials

Пристрій здатен одночасно обробляти два вхідні потоки даних. Він перетворює потоки інформації на світло і одночасно кодує її. Зовнішня квантова ефективність, що демонструє ефективність перетворення електрики на світло, склала 17,4% при комерційному стандарті близько 20%. Яскравість при цьому склала 29 тис. ніт.

Для того, аби краще зрозуміти, як цей пристрій перетворює інформацію на світло, дослідники провели аналіз перехідної електролюмінесценції. Вони проаналізували характеристики випромінення світла у той момент, коли напруга миттєво прикладалась протягом дуже коротких проміжків часу. За допомогою цього аналізу вони вивчили рух зарядів усередині пристрою за сотні наносекунд, з'ясувавши робочий механізм двоканальної оптичної модуляції, реалізованої в одному пристрої.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Advanced Materials.