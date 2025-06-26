Microsoft продовжує безплатну підтримку Wіndows 10 ще на рік — але є умови

З жовтня цього року підтримка оновлень безпеки Wіndows 10 стає платною. Microsoft додає дві можливості, щоб уникнути цього та отримувати оновлення до 13 жовтня 2026 року.

У будь-якому випадку цього року Wіndows 10 втратить оновлення функцій Але платні у розмірі $30 за рік розширених оновлень безпеки можна буде уникнути, якщо використовувати службу резервного копіювання Windows Backup для синхронізації налаштувань з OneDrive. Також можна використати для цього 1000 балів Microsoft Rewards.

До 15 жовтня 2025 року користувачам потрібно скористатися одним із трьох перелічених вище варіантів або ж припинити отримувати важливі оновлення безпеки та стабільності. З іншого боку, ситуація не така вже драматична. Microsoft продовжуватиме оновлювати безплатний антивірус Defender для Windows 10 до жовтня 2028 року. Перша лінія захисту від таких речей, як віруси, трояни та шпигунські програми все ще працюватиме, але без оновлень самої системи, які бувають необхідні для протистояння новим загрозам. Також програми Microsoft 365 продовжуватимуть отримувати оновлення функцій до серпня 2026 року, а виправлення безпеки - до жовтня 2028 року.

Відучора Microsoft дозволяє користувачам зареєструватися в програмі розширених оновлень безпеки та обрати з перелічених варіантів. Фактично нові варіанти означають, що багато хто зможе отримувати оновлення безпеки без додаткових витрат або обмежень. Якщо ж не скористатися жодною можливістю, декому знадобиться оновити ПК до сумісного з Windows 11 - це значно дорожче, ніж $30.

Це перший випадок, коли Microsoft відкрила програму розширених оновлень безпеки для звичайних користувачів. Раніше вона була доступна лише для бізнес-клієнтів. Оновлення безпеки діятимуть з 15 жовтня 2025 року по 13 жовтня 2026 року.