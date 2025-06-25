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АНАЛІТИКА

«Ілон Маск не користується комп’ютером»,— кажуть його адвокати

23:26 24.06.2025 |

Новини IT

 

Якщо вірити його адвокатам на процесі проти OpenAI, Ілон Маск не користується комп'ютером. А всі оті фейкові рекорди в іграх та пости в X про ноутбук робили, мабуть, марсіани.

Нагадаємо, триває судовий процес за позовом Маска до OpenAI через зміну профілю діяльності компанії на комерційний (хоча вона офіційно скасувала формальну зміну статусу). Минулої п'ятниці у зустрічному позові OpenAI звинуватила Маска та його поки не надто прибуткову компанію xAI у приховуванні інформації щодо справи. У неділю юристи мільярдера подали зустрічний позов до зустрічного позову, у якому стверджують цікаві речі.

«Позивачі надіслали Відповідачам листа, в якому повідомили їх, що Позивачі проводять огляд мобільного телефону пана Маска, перевіряють його електронну пошту, і що пан Маск не користується комп'ютером», - йдеться у судовому документі.

На перший погляд, твердження про буцімто відсутність комп'ютера у Маска здається дивним та зробленим у спробі завадити огляду ПК, про що й позивається OpenAI. На запит Wired юридична команда Маска заперечила свій опір розкриттю інформації, потрібному у справі. Але кілька співробітників X розповіли виданню, що бачили мільярдера з ноутбуком, хоча він дійсно переважно працює з мобільного.

Існують чисельні публічні свідчення володіння та використання Маском комп'ютера. У грудні 2024 року він опублікував на X фото ноутбука з підписом, який починається: «Це фото мого ноутбука». Також Маск писав, що за допомогою ноутбука «тестував потокове передавання Starlink під час польоту», що натякає на можливе використання його у роботі.

Також ігровий комп'ютер маска був знайдений на його робочому місці в DOGE. Ну і нарешті, Ілон Маск добре відомий як ПК-геймер, який потрапив в ігрові топи завдяки прокачуванню його персонажів сторонніми людьми. Втім, юридична практика США включає тактику дещо абсурдних тверджень.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Twitter, OpenAI
 

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