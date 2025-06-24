Samsung представила Exynos 2500 — свій перший 3-нм чип з 10 ядрами, графікою RDNA 3 та підтримкою 320 МП

Samsung офіційно представила свій новий флагманський мобільний процесор Exynos 2500. Це перший чип корейського гіганта, виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом GAA (Gate-All-Around). Новинка має не лише амбіційний набір характеристик, а й чітке призначення - стати серцем наступного Galaxy Flip7.

Характеристики Samsung Exynos 2500

Новий процесор Samsung Exynos 2500 отримав CPU-кластер, що складається з 10 ядер: 1 флагманське ядро Cortex-X925 із частотою 3,3 ГГц, 2 продуктивних ядра Cortex-A725 з частотою 2,74 ГГц, ще 5 таких самих Cortex-A725, але з 2,36 ГГц і 2 енергоефективних ядра Cortex-A520 з частотою 1,8 ГГц.

За обробку графіки відповідає GPU Xclipse 950 з підтримкою трасування променів завдяки архітектурі AMD RDNA3. До того ж чип підтримує оперативну пам'ять LPDDR5X, накопичувачі UFS 4.0 та нову систему упаковки Fan-Out Wafer-Level Packaging (FOWLP), яка покращує відведення тепла й зменшує товщину самого кристала.

Важливим оновленням став новий нейронний блок (NPU), здатний обробляти до 59 трлн операцій на секунду (TOPS). Це на 39% більше, ніж у Exynos 2400. Samsung заявляє про зростання продуктивності великих ядер на 15% та зниження енергоспоживання завдяки новій архітектурі живлення.

Exynos 2500 підтримує основну камеру з максимальною роздільною здатністю 320 МП та запис відео у 8K з частотою 30 кадрів на секунду. З бездротових модулів доступні Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та 5G-модем зі швидкістю до 9,6 Гбіт/с для частот FR1 і 12,1 Гбіт/с для FR2.

За офіційними даними, Exynos 2500 уже перейшов у фазу масового виробництва, хоча через невисокий вихід робочих чипів їх може бути обмежена кількість.

Хоча попередні витоки результатів Geekbench не вразили - Exynos 2500 поступається конкурентам у одноядерному та багатоядерному тестах, остаточну картину побачимо після презентації Galaxy Flip7. Очікується, що цей складаний смартфон отримає саме цей чип - тоді й стане зрозуміло, чи вдалося Samsung витиснути максимум із власної розробки. Отже, чекаємо на Galaxy Unpacked уже наступного місяця, де компанія відкриє всі карти.