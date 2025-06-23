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NVIDIA профінансувала ядерний проєкт Білла Гейтса
17:08 23.06.2025 |
NVIDIA, один зі світових лідерів у сфері розробки чипів, приєдналася до раунду фінансування ядерної компанії TerraPower, яку заснував Білл Гейтс. Інвестиційний підрозділ NVIDIA, NVentures, став учасником збору коштів на суму $650 мільйонів, призначених для розвитку реактора нового покоління Natrium.
Отримані кошти підуть на завершення будівництва першого комерційного об'єкта Natrium у штаті Вайомінг, США, попри те що проєкт ще очікує остаточного погодження регуляторів, запланованого на 2026 рік. У разі успіху, реактор вироблятиме 345 МВт електроенергії. Також передбачено розгортання подібних об'єктів як у США, так і за кордоном.
Технологія Natrium передбачає використання натрієвого теплоносія в поєднанні з гігаватною системою зберігання енергії, що має забезпечити вищу безпеку, економічність і спрощене будівництво. До інвесторів, окрім NVIDIA і самого Гейтса, долучилася й компанія HD Hyundai.
Цей крок NVIDIA свідчить про зростаючу зацікавленість провідних технологічних гравців у ядерній енергетиці як стабільному й екологічному джерелі енергії для потреб ШІ та майбутньої інфраструктури обчислювальних центрів.
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