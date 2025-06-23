Компанія xAI Ілона Маска витрачає $1 млрд щомісяця та залучає мільярдні кредити через невеликі доходи

Стартап Ілона Маска xAI витрачає $1 млрд щомісяця, оскільки вартість створення передових моделей штучного інтелекту значно випереджає доходи. Компанія також залучає кредити.

Щоб покрити витрати у сподіванні на майбутні доходи, компанія намагається отримати $9,3 млрд кредитів, як повідомляють джерела Bloomberg. Але ще до того, як гроші надійдуть на рахунок, вона планує витратити понад половину з них протягом наступних трьох місяців. Усього xAI планує витратити близько $13 млрд лише цього року, її надходження ледве встигають за витратами.

Компанія зараз завершує процес залучення акціонерного капіталу на суму $4,3 млрд та вже планує залучити ще $6,4 млрд наступного року. Усе це на додаток до $5 млрд, які допомагає їй залучати Morgan Stanley. Очікується, що корпоративний кредит допоможе оплатити розвиток центру обробки даних xAI.

Нестача коштів частково зумовлена величезними витратами, з якими стикаються всі компанії, що займаються штучним інтелектом, на етапах купівлі обладнання та навчання передових моделей. Carlyle Group прогнозує, що до 2030 року для задоволення попиту на створення інфраструктури компанії витратять $1,8 трлн. xAI намагається не відставати від конкурентів, як OpenAI та Anthropic, маючи набагато менші можливості.

Раніше Bloomberg повідомляв, що OpenAI очікує дохід у розмірі $12,7 млрд цього року. Дохід xAI дохід, про розміри якого нещодавно повідомили інвесторам, становитиме лише $500 млн цього року, а наступного заплановане зростання до понад $2 млрд. Але її власник, Ілон Маск, здатний компенсувати витрати власними коштами, а також відомий залученням величезних кредитів. Його SpaceX роками зазнавала збитків, прагнучи до своєї довгострокової мети - міжпланетних досліджень.

Речник компанії відмовився від коментарів щодо доходів та витрат компанії. Однак Маск заявив: «Bloomberg верзе нісенітниці» у відповідь на публікацію на в X, яка посилалася на статтю.