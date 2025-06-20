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У додаток Gemini тепер можна завантажувати відео
17:33 20.06.2025 |
Google дозволить завантажувати відео у додаток Gemini для їх аналізу чат-ботом. Нова функція працюватиме аналогічно з надсиланням посилання на відео на YouTube, повідомляє 9to5Google.
Завантаживши будь-яке відео, користувачі зможуть попросити чат-бота проаналізувати та підсумувати його повністю, або ж ставити питання про окремі відрізки чи елементи.
Завантаження Gemini відбувається через кнопку "+" та вибір відео з галереї чи файлів. Якщо нововведення вже стало доступне користувачам, вони повинні побачити можливість завантаження відео, в протилежному випадку будуть доступні лише фото.
Наразі оновлення ще не широко розповсюджують, а його доступність залежить від різних факторів, як-от особистий профіль користувача чи пристрій.
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