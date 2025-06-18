Honda провела перший тест власної багаторазової ракети

Honda R&D, дослідницько-конструкторська дочірня компанія Honda Motor, провела успішний тест зі запуску та повернення експериментальної багаторазової ракети, розробленої власними силами.

Тестова ракета Honda має висоту у 6,3 метра, діаметр 85 сантиметрів, та важить 900 кг. Під час випробовування вона досягла висоти 271,4 метра та успішно приземлилася у межах 37 сантиметрів від цілі. Тривалість польоту склала 56,6 секунди.

Завдяки цьому випробуванню Honda досягла запланованих характеристик ракети для запуску та посадки й зібрала необхідні дані під час підйому та спуску. Загалом це перше подібне випробування японської компанії, метою якого була демонстрація ключових технологій, необхідних для багаторазового використання ракет.

"Ми раді, що Honda зробила ще один крок вперед у наших дослідженнях багаторазових ракет завдяки успішному завершенню випробувань запуску та посадки. Ми вважаємо, що дослідження ракет - це змістовне починання, яке використовує технологічні сильні сторони Honda. Honda продовжуватиме братися за нові виклики - не лише пропонувати нашим клієнтам різноманітні послуги та цінності через наші продукти, одночасно вирішуючи екологічні та безпекові питання, але й продовжувати створювати нові цінності, які зроблять час і місце людей приємнішими", - прокоментував Тошіхіро Мібе, глобальний генеральний директор Honda.

Починаючи з 2021 року японський автовиробник проводить дослідження та розробки в галузі космічних технологій. З-поміж іншого ініціативи компанії полягають у дослідженні циркуляційної системи відновлюваної енергії, що є ключовою роботизованою технологією для використання у космосі та багаторазових ракетах.

Загальною метою Honda є запуск супутників за допомогою власних ракет, що може призвести до створення різних послуг, які будуть сумісні з іншими напрямками діяльності компанії. Необхідні для цього ракети поки ще перебувають на ранніх етапах дослідження й компанія не має планів щодо їх комерціалізації, однак Honda хоче здійснити перший суборбітальний запуск до 2029 року.

Нагадуємо, що раніше цього року Honda відправила на Міжнародну космічну станцію (МКС) свою систему електролізу води під високим диференціальним тиском. Ця ініціатива японської компанії спрямована на підтримку життя на космічних об'єктах за допомогою технологій регенеративних паливних елементів, що виробляють водень, кисень та електроенергію.