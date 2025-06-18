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АНАЛІТИКА

Обсяг ринку людиноподібних роботів може зрости до $1,4-1,7 трлн до 2050 р. - UBS

15:49 18.06.2025 |

Новини IT

 

Обсяг ринку людиноподібних роботів у світі може до 2050 року зрости до $1,4-1,7 трлн, вважають аналітики UBS.

За їхніми оцінками, через 10 років ринок поповниться 2 млн таких роботів, а до 2050 року їхня кількість може сягнути 300 млн, що допоможе вирішити проблему браку робочої сили.

Доцільність використання роботів зумовлена старінням населення, нестачею трудових ресурсів і низьким зростанням продуктивності праці у сфері послуг, зазначається в новій доповіді UBS.

При цьому аналітики банку очікують, що переломний момент, після якого почнеться стрімке поширення антропоморфних роботів, настане не раніше 2030 року.

"Ми бачимо деякі перепони, які належить подолати, перш ніж виробництво почне набирати обертів, - пишуть вони. - Вони пов'язані з розвитком ШІ, формуванням масивів даних, а також регулюванням".

У найближчі 20 років ціни на людиноподібних роботів і вартість їхньої експлуатації можуть знизитися більш ніж на 70%, цьому сприятимуть зростання обсягів виробництва, а також удосконалення ланцюжків поставок, вважають в UBS.

Розвиток сектора принесе значну вигоду компаніям, що займаються автоматизацією, виробникам автомобільних компонентів, напівпровідників і акумуляторних батарей, а також постачальникам рідкоземельних металів.

За оцінками UBS, виробництво 86 млн людиноподібних роботів у 2050 році забезпечить додаткові доходи в розмірі $400 млрд для ринку автоматизації та $7 млрд для ринку рідкісноземельних металів, що перевищує показники 2025 року вчетверо і вдвічі відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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