Альтман: Meta намагалась переманити працівників OpenAI, пропонуючи бонуси до $100 млн

Корпорація Meta Марка Цукерберга намагалася переманити працівників OpenAI, пропонуючи їм бонуси до $100 млн за підписання контракту, а також ще більші річні компенсаційні пакети. Про це заявив гендиректор OpenAI Сем Альтман, пише CNBC.

За словами Альтмана, Meta хотіла переманити багатьох людей з OpenAI, але жоден із найкращих спеціалістів компанії поки не погодився.

"Я чув, що Meta вважає нас своїм найбільшим конкурентом. Їх поточні зусилля зі створення штучного інтелекту не дали очікуваних результатів, але я поважаю прагнення діяти агресивно і шукати нові шляхи", - заявив Альтман.

Цукерберг особисто керує створенням команди з розроблення ШІ-системи рівня "суперінтелекту".

Компанія вже вклала мільярди доларів у власну дослідницьку лабораторію Meta AI, яка, зокрема, розробляє відкриті моделі штучного інтелекту Llama.

Минулого тижня стало відомо, що Meta придбала 49% стартапу Scale AI за $14,3 млрд. Його засновник Александер Ванг приєднався до Meta разом із частиною команди.

Крім того, Meta нещодавно переманила Джека Рея - провідного дослідника DeepMind (підрозділ Google).