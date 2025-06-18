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В Україні розпочали розроблення власної мовної ШІ-моделі. Її представлять до кінця року
13:40 18.06.2025 |
Україна розпочала розроблення власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка працюватиме українською мовою та враховуватиме національний контекст. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він заявив, що у вівторок, 17 червня, було підписано меморандум із Kyivstar - стратегічним партнером та інвестором проєкту.
Розробники планують навчити модель на унікальному наборі українських даних, щоб вона краще розуміла мову, історичний і культурний контекст, аніж іноземні моделі.
За словами Федорова, національна мовна модель стане фундаментом для нових ШІ-продуктів усередині країни, стартапів, інвестицій і зростання економіки України.
Ключовими перевагами української LLM є:
* якість (модель навчатиметься на українських даних і розумітиме наш контекст);
* доступність (ШІ буде доступнішим і дешевшим для українських користувачів);
* безпека (дані зберігатимуться в Україні та будуть захищені для держави й оборони).
Першу версію української LLM планують представити до кінця 2025 року. Вона буде доступною для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу.
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