В Україні розпочали розроблення власної мовної ШІ-моделі. Її представлять до кінця року

Україна розпочала розроблення власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM), яка працюватиме українською мовою та враховуватиме національний контекст. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він заявив, що у вівторок, 17 червня, було підписано меморандум із Kyivstar - стратегічним партнером та інвестором проєкту.

Розробники планують навчити модель на унікальному наборі українських даних, щоб вона краще розуміла мову, історичний і культурний контекст, аніж іноземні моделі.

За словами Федорова, національна мовна модель стане фундаментом для нових ШІ-продуктів усередині країни, стартапів, інвестицій і зростання економіки України.

Ключовими перевагами української LLM є:

* якість (модель навчатиметься на українських даних і розумітиме наш контекст);

* доступність (ШІ буде доступнішим і дешевшим для українських користувачів);

* безпека (дані зберігатимуться в Україні та будуть захищені для держави й оборони).

Першу версію української LLM планують представити до кінця 2025 року. Вона буде доступною для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу.