Фінансові новини
- |
- 18.06.25
- |
- 01:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Мобільна NVIDIA RTX 5050 продуктивна майже як 4060, — Geekbench
17:23 17.06.2025 |
Ноутбучна NVIDIA RTX 5050 на ймовірному графічному процесорі GB207, наймолодша в сімействі Blackwell, солідно випереджає попередницю та не надто багато відстає від 5060.
Десктопна версія RTX 5050 майже напевно матиме 2560 ядер CUDA. Це означає, що чип GB207 отримає 20 потокових мультипроцесорів. Найбільш ймовірно, версія для ноутбуків не надто відрізнятиметься - тест Geekbench підтверджує ті ж 20 обчислювальних блоків та схожу конфігурацію.
У характеристиках можна побачити тактову частоту 2407 МГц (режимі розгону) та 7,96 ГБ пам'яті (йдеться про 8 ГБ). Все ще невідомо, буде це GDDR6, чи GDDR7, однак попередні чутки кажуть про GDDR6 зі швидкістю 20 Гбіт/с. TDP також поки лишається невідомим.
З результатом 88 727 балів в Geekbench 6.4 OpenCL, RTX 5050 приблизно на 14% повільніша за мобільну RTX 5060. Потрібно мати на увазі, що це середні показники, тому продуктивність конкретних варіантів і сценаріїв може відрізнятися. Відеокарта RTX 4060 для ноутбуків набрала у Geekbench 89 206 балів, що свідчить про майже таку ж продуктивність, як і у RTX 5050. Порівняно з відеокартою RTX 4050 для ноутбуків, 5050 приблизно на 19% швидша.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Канада оголосила деталі нових масштабних санкцій проти Росії
|Рада заборонила перевіряти спосіб життя посадовців після звільнення
|Рада підтримала кандидатуру Кравченка на посаду генпрокурора
|Україна зробила перший крок до виконання угоди про надра з США, - NYT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мобільна NVIDIA RTX 5050 продуктивна майже як 4060, — Geekbench
|WSJ: OpenAI свариться з Microsoft та готова на «ядерний варіант» розриву партнерства
|Смартфон Трампа, ймовірно, виготовлятимуть не в США, а в Китаї — аналітик
|Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера
|Fiat випробовує в Мадриді технологію заміни батарей за п'ять хвилин
|Попит на вживані авто до 5 років у травні очолили електромобілі
Бізнес
|Чип Xiaomi XRing O1 перевірили в тестах — кидає виклик флагманам Qualcomm та MediaTek
|Посилання «Відписатися» може стати пасткою, — експерти
|Пенсійний фонд Швеції продав усі акції Tesla і додав компанію до «чорного списку»
|Tesla подала до суду на колишнього інженера через крадіжку секретів про роботів Optimus
|AMD разом з м представили нові чипи MI400 для обробки завдань ШІ
|Продажі автомобілів з Китаю в Україні зросли на 70%
|Apple випустить оновлену Siri не раніше весни 2026 року — Bloomberg