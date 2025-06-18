WSJ: OpenAI свариться з Microsoft та готова на «ядерний варіант» розриву партнерства

OpenAI хоче послабити контроль Microsoft над своїми ШІ-продуктами та обчислювальними ресурсами, а також забезпечити згоду технологічного гіганта на перетворення організації на прибуткову компанію. Без згоди Microsoft OpenAI не зможе залучати додаткові інвестиції та вийти на біржу, повідомляє The Wall Street Journal.

Проте перемовини виявилися настільки складними, що в останні тижні керівники OpenAI обговорювали "ядерний варіант": звинуватити Microsoft в антиконкурентній поведінці під час спільної роботи. За словами осіб, знайомих із ситуацією, це може включати звернення до федеральних антимонопольних органів із проханням перевірити умови контракту на предмет порушень антимонопольного законодавства та проведення публічної кампанії проти Microsoft.

Такий крок може покласти край шестирічному партнерству, яке вважають одними з найуспішніших у технологічному секторі. Упродовж багатьох років Microsoft підтримувала зростання OpenAI в обмін на ранній доступ до її технологій, але тепер обидві компанії конкурують між собою, що ускладнює пошук компромісу.

"У нас довгострокове, продуктивне партнерство, яке принесло дивовижні інструменти ШІ для всіх", - йдеться в спільній заяві компаній. "Перемовини тривають, і ми оптимістично налаштовані продовжувати спільну роботу в майбутньому".

Однією з основних точок розбіжностей є умови придбання OpenAI стартапу для написання коду з ШІ Windsurf за $3 млрд: Microsoft має доступ до всіх інтелектуальних прав OpenAI за чинним договором, а власний продукт Microsoft, GitHub Copilot, конкурує з аналогічними рішеннями OpenAI. OpenAI не бажає, щоб Microsoft мала права на інтелектуальну власність Windsurf.

Крім того, Microsoft наполягає на більшому пакеті акцій нової публічної компанії, ніж OpenAI готова надати, тоді як OpenAI прагне обмежити частку Microsoft, аби зберегти незалежність і можливість залучення капіталу від інших інвесторів.

OpenAI має завершити перетворення до кінця року, інакше ризикує втратити $20 млрд фінансування.

Під керівництвом адміністрації Байдена Федеральна торгова комісія США торік розпочала широке антимонопольне розслідування щодо Microsoft, зокрема її інвестицій в OpenAI. Регулятор перевіряє, чи не обмежують виключні права Microsoft на розповсюдження та хостинг технологій OpenAI конкуренцію на ринку ШІ.

У закритих дискусіях керівники OpenAI розглядають можливість формального оскарження практик Microsoft. "Ми віримо, що конкуренція та відкритість - ключ до майбутнього ШІ", - заявило одне із джерел, близьких до OpenAI. "Якщо Microsoft не погодиться на чесні умови, нам доведеться вдаватися до радикальніших дій".