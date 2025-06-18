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АНАЛІТИКА

Китайський супутник передав дані у 5 разів швидше за Starlink за допомогою 2-ватного лазера

12:47 17.06.2025 |

Новини IT

 

Китайські вчені передали інформацію з геостаціонарної орбіти на Землю зі швидкістю 1 Гбіт/с, що у п'ять разів перевищує показники Starlink. Для цього вони використали лазер потужністю лише 2 Вт. Про це пише South China Morning Post.

Експеримент провели в обсерваторії у Ліцзяні (південний захід Китаю) з використанням 1,8-метрового телескопа, спрямованого на супутник, що перебував на висоті 36 705 км. Всередині телескопа розмістили 357 мікродзеркал, які коригували спотворення хвильового фронту, спричинені атмосферною турбулентністю.

За словами вчених, попередні підходи - адаптивна оптика (AO) і багатомодовий прийом (MDR) - не давали стабільних результатів окремо. Команда Пекінського університету пошти та телекомунікацій об'єданала ці методи, що дозволило значно підвищити якість сигналу навіть при дуже низькій потужності.

Передача даних відбувалася через багатомодовий оптичний канал, де за допомогою спеціального алгоритму "path-picking" в реальному часі обиралися три найсильніші сигнали з восьми базових каналів. Їх злили в один, мінімізуючи втрати.

За результатами тестування, ймовірність отримання придатного до використання сигналу зросла з 72% до 91,1%. Це критично важливо для систем, де затримки й помилки неприпустимі - наприклад, у військових або міжпланетних комунікаціях.

У 2020 році Китай вже встановив рекорд, передавши дані зі швидкістю 10 Гбіт/с із супутника Shijian-20. Проте точні характеристики тієї місії залишаються засекреченими. За деякими повідомленнями, американські супутники навіть намагалися шпигувати за Shijian-20, але китайський апарат змінив траєкторію, щоб уникнути спостереження.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Китай
 

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