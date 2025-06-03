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YouTube додає в Shorts пошук обʼєктів за допомогою Lens
13:52 03.06.2025 |
YouTube починає тестування функції пошуку через Lens у коротких роликах Shorts. Як повідомляє компанія, нова можливість дозволить дізнаватися більше про об'єкти, які фігурують у відео, наприклад, визначні місця, рослини, тварини або предмети.
Функція працюватиме у мобільному застосунку YouTube. Щоб скористатися нею, потрібно поставити відео на паузу, натиснути кнопку Lens у верхньому меню, а потім виділити об'єкт, обведенням або підсвічуванням. Після цього користувач побачить візуальні збіги та результати пошуку, які відображатимуться поверх відео. Ознайомившись із результатами пошуку, можна буде швидко повернутися до Shorts.
На старті YouTube не показуватиме рекламу в результатах і не дозволятиме використання Lens для відео з партнерськими посиланнями. Також зазначається, що Lens не використовує біометричне розпізнавання облич, однак може ідентифікувати відомих публічних осіб.
Розгортання функції розпочнеться у найближчі тижні у вигляді бета-тесту.
Нагадаємо, у квітні 2025 року YouTube знову очолив рейтинг найпопулярніших платформ для перегляду на смарттелевізорах. На сервіс Google припало 12,4% часу, який користувачі провели за переглядом контенту на телевізорах.
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