Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стартап Ілона Маска Neuralink залучив $650 млн інвестицій

10:18 03.06.2025 |

Новини IT

 

Стартап Neuralink, заснований Ілоном Маском, оголосив про залучення $650 мільйонів інвестицій у новому раунді фінансування. Серед інвесторів - відомі венчурні фонди, зокрема ARK Invest, Sequoia Capital, Founders Fund, Thrive Capital та Lightspeed Venture Partners.

Залучені кошти компанія спрямує на розширення доступу до своєї технології для нових пацієнтів і на розробку нових пристроїв, що мають поглибити взаємодію між біологічним і штучним інтелектом.

Neuralink розробляє мозково-компʼютерний інтерфейс (BCI), який перетворює нейронні сигнали в цифрові команди. Її перша система під назвою Telepathy включає 64 надтонкі "нитки", які імплантують у мозок. Вони реєструють нейронну активність через понад тисячу електродів. Станом на початок червня пристрій було імплантовано п'ятьом пацієнтам. Neuralink наразі проводить чотири клінічні випробування Telepathy.

Технології BCI досліджуються в науці вже багато років, і серед конкурентів компанії - Synchron, Paradromics і Precision Neuroscience. До речі, Paradromics цього тижня повідомила про успішне імплантування свого пристрою людині.

Neuralink також працює над системою Blindsight, яка потенційно дозволить відновити зір навіть тим, хто втратив очі й зорові нерви. Цей пристрій отримав статус "проривної розробки" від FDA, що прискорює процес схвалення.

Попри значні досягнення, компанія має пройти ще багато етапів до масової комерціалізації своїх пристроїв. Маск, однак, залишається оптимістом і навіть заявляв, що готовий імплантувати пристрій собі.

За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6385
  0,0201
 0,05
EUR
 1
 47,4263
  0,0769
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2938  0,13 0,32 41,8138  0,04 0,10
EUR 47,1288  0,30 0,63 47,8535  0,27 0,56

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7025  0,07 0,17 41,7200  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес