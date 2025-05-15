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MediaTek представила Dimensity 9400e ─ субфлагманський чип з ray tracing та Wi-Fi 7

17:30 15.05.2025 |

Новини IT

 

У світі мобільних процесорів з'явився новий потужний претендент на лідерство у предтоповому сегменті - MediaTek Dimensity 9400e. Компанія офіційно представила його на конференції OnePlus Game Strategic Communication Conference у Китаї. Судячи із характеристик та можливостей, це дещо покращена версія минулорічного чипа Dimensity 9300+, яка дещо поступається флагманським моделям Dimensity 9400 та 9400+.

Характеристики MediaTek Dimensity 9400e

Новий процесор побудовано на 4-нм технологічному процесі TSMC третього покоління. Чипсет має конфігурацію 1+3+4: одне надпотужне ядро Arm Cortex-X4 з частотою 3,4 ГГц, ще три потужних ядра Cortex-X4 з частотою 2,85 ГГц і чотири ефективних ядра Cortex-A720 з частотою 2,0 ГГц.. Крім цього, чип має 8 МБ кешу L3 і 10 МБ SLC-пам'яті.

Обробкою графіки займається 12-ядерний графічний GPU Immortalis-G720, який підтримує сучасні графічні технології, зокрема апаратне трасування променів. Заявлено про підтримку технологій Star Speed Engine, Adaptive Control 2.0 та Dimensity Frame Double Technology 2.0+.

Один із ключових акцентів - штучний інтелект. Чипсет оснащено нейронним блоком MediaTek NPU 790. Він підтримує платформу MediaTek NeuroPilot та Development AI kit. Цікаво, що новинка працює з популярними мовними моделями, як-от DeepSeek-R1-Distill та LLaVA-1.5 7B.

Dimensity 9400e також підтримує швидку оперативну пам'ять LPDDR5X з частотою до 8533 МГц і накопичувачі UFS 4 + MCQ. Все це повинно забезпечити високу продуктивність в іграх й задачах генеративного ШІ та швидке завантаження.

MediaTek представила Dimensity 9400e &#9472; субфлагманський чип з ray tracing та Wi-Fi 7

 

Новий процесор підтримує камери із сенсорами до 320 Мп. Можливості запису відео представлені підтримкою 8K при 30 к/с та 4K при 60 к/с. Чипсет здатен виводити зображення з роздільною здатністю 4K з частотою до 120 Гц, а також WQHD до 180 Гц.

Dimensity 9400e може похвалитись майже всіма сучасними варіантами зв'язку:

* Wi-Fi 7 із піковою швидкістю до 7,3 Гбіт/с

* Bluetooth 6.0

* Підтримка GNSS: GPS, BeiDou, Galileo, Glonass, QZSS, NavIC

* Triple Band Triple Concurrency (TBTC) - одночасна робота в трьох діапазонах

* Мобільні мережі: від 2G до 5G, включно з Sub-6GHz і mmWave, а також 5G CA, 4G CA, VoNR та інші.

Особливістю є режим Dual SIM Dual Active (DSDA) - одночасна активність двох SIM-карт у 5G/4G-мережах.

За безпеку відповідають функції та технології Secure Processor, HWRoT, Arm memory Taggling Extension (MTE) Technology тощо.

Смартфони з новим процесором MediaTek Dimensity 9400e з'являться на ринку вже до кінця цього місяця. OnePlus вже підтвердила, що цей чипсет стане серцем майбутнього ігрового смартфона OnePlus Ace 5 Racing Edition ─ він першим отримає новий чип.
За матеріалами: ITC.ua
 

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