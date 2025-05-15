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АНАЛІТИКА

Google запускає фонд для інвестицій у ШІ-стартапи

09:25 15.05.2025 |

Новини IT

 

Google оголосила про створення AI Futures Fund - інвестиційного фонду, спрямованого на підтримку стартапів, які впроваджують інструменти штучного інтелекту, розроблені Google DeepMind. Про це повідомляє TechCrunch.

Фонд працюватиме зі стартапами від першого залучення коштів до пізньої стадії та запропонує різний рівень підтримки. Google може надавати засновникам ранній доступ до моделей Google AI від DeepMind, можливість працювати з експертами з DeepMind та Google Labs, а також кредити для Google Cloud. Деякі стартапи зможуть отримати й прямі інвестиції від компанії.

"AI Futures Fund не працює за моделлю пакета або фіксованих етапів. Замість цього ми розглядаємо можливості на постійній основі - немає вікна для подачі заявок або дедлайну. Коли ми знаходимо компанії, які відповідають тезі фонду, ми можемо прийняти рішення про інвестування. Наразі ми не оголошуємо конкретний розмір фонду, а розмір чека залежить від стадії та потреб компанії - як правило, від ранньої до середньої стадії, з гнучкістю для можливостей на більш пізніх стадіях", - розповів представник Google.

AI Futures Fund вже має кілька випадків застосування - платформа для створення мемів Viggle та додаток для створення мультфільмів Toonsutra. Інші стартапи, які бажають спробувати отримати підтримку від Google, можуть подати заявку на офіційному сайті AI Futures Fund.

Нагадуємо, що у вересні 2024 року генеральний директор Google Сундар Пічаї оголосив про створення глобального фонду для підтримки освітніх ініціатив у галузі штучного інтелекту. Він отримав назву Global AI Opportunity Fund, а його розмір становить $120 мільйонів.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Google
 

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