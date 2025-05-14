Microsoft продовжить підтримку Office на Windows 10 до 2028 року

Хоча раніше Microsoft заявляла, що програми Office більше не оновлюватимуться після завершення підтримки Windows 10, компанія змінила свою позицію. Тепер на офіційному сайті підтримки вказано, що оновлення безпеки для Office триватимуть ще протягом трьох років.

Підтримка Windows 10 припиниться 14 жовтня 2025 року. Саме тоді Microsoft планувала зупинити випускати оновлення для офісних програм, як-от Word, Excel, PowerPoint, Outlook та інших, але вже зараз підтримку подовжили до 10 жовтня 2028 року. Аргументують це безпекою користувачів.

"Щоб забезпечити безпеку під час переходу на Windows 11, Microsoft продовжуватиме надавати оновлення безпеки для програм Microsoft 365 у Windows 10 протягом трьох років після завершення підтримки Windows 10. Ці оновлення надходитимуть через стандартні канали оновлень до 10 жовтня 2028 року".

Напередодні кінця підтримки Windows 10, Microsoft намагається активно заохочувати користувачів переходити на Windows 11 та навіть випускає приховані оновлення операційної системи зі закликами до апгрейду. Крім того, компанія користується кінцевим життєвого циклу ОС, щоб збільшити продажі комп'ютерів Copilot+.

Для тих же користувачів, які вирішать залишитися на попередній версії системи, компанія також пропонує платні оновлення безпеки, оскільки будь-які безплатні оновлення перестануть виходити після жовтня. Подібна пропозиція є і від третіх сторін, зокрема від постачальника мікропатчів 0Patch.

Та попри всі активні спроби Microsoft збільшити частку Windows 11, десята версія досі залишається основною операційною системою для більшості людей у світі. Наприкінці 2024 року її популярність навіть зросла, а сама компанія випустила кілька оновлень, включно з обов'язковим оновленням з Copilot.