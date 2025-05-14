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NVIDIA підвищує ціни на 5–15% — щоб компенсувати експортні обмеження та мита
09:38 14.05.2025 |
Головний виробник чипів для відеокарт та ШІ підвищив ціни майже на всі продукти для компенсації збитків в Китаї та підвищення витрат на TSMC.
Зокрема на 10% збільшилася вартість GeForce RTX 5090 та на 5-15% відсотків на модулі для центрів обробки даних. NVIDIA коригує цінову стратегію у відповідь на зміни зовнішнього тиску. Згідно з інформацією Digitimes Taiwan (через Notebookcheck), яка посилається на постачальників, компанія зазнала збитків у розмірі $5,5 млрд після того, як Вашингтон заблокував постачання її чипів H20 до Китаю. Перенесення виробництва Blackwell на завод TSMC в Аризоні та пов'язані з цим вищі витрати на матеріали, логістику та тарифи, також призвели до різкого зростання витрат.
Щоб захистити прибутковість, NVIDIA підвищила офіційні ціни «майже на всі свої продукти» та уповноважила партнерів наслідувати цей приклад. Ціни на флагманську відеокарту RTX 5090 на Тайвані зросли приблизно з $2966 до $3295 (близько 10%). Ціни на інші відеокарти RTX 50 зросли на 5-10%. Модулі H200 та B200 тепер коштують приблизно на 10-15% більше, і постачальники серверів почали перекладати це зростання на клієнтів.
Попри заборону експорту та вищі мита, попит на чипи штучного інтелекту з боку американських та міжнародних постачальників хмарних послуг залишається високим. Очікується, що результати NVIDIA за квартал, який закінчується у травні, будуть у межах попереднього прогнозу та продемонструють «відмінні показники прибутку»
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