SpaceX за шість годин відправила у космос дві партії супутників Starlink

Американська компанія SpaceX за шість годин у ніч проти суботи, 10 травня, відправила у космос дві нові партії інтернет-супутників Starlink.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Space.com.

Спочатку о 02.19 (за київським часом) ракета-носій Falcon 9 запустила 26 супутників Starlink із космодрому Ванденберг у штаті Каліфорнія.

Супутники були розгорнуті на низькій навколоземній орбіті приблизно через годину після запуску.

Друга партія з 28 супутниками Starlink була відправлена іншою ракетою-носієм Falcon 9 у космос вже о 08.28 з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида.

Перший ступінь Falcon 9 повернувся приблизно через вісім хвилин після зльоту, здійснивши посадку на безпілотному судні A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Тим часом верхній ступінь ракети-носія продовжував транспортувати 28 супутників Starlink на низьку навколоземну орбіту. Їхнє розгортання було заплановане через 65 хвилин після запуску.

Це був уже 55-й запуск Falcon 9 у 2025 році - 38 із цих місій були присвячені створенню сузір'я Starlink, найбільшого супутникового зібрання.

Starlink нині має понад 7 300 працюючих супутників у космосі, і їхня кількість постійно зростає.