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Ілон Маск накладає тіньові бани на блогерів, які критикують його в X — The New York Times
13:01 25.04.2025 |
Охоплення відомих правих користувачів X значно знизилися після того, як вони критикували Ілона Маска в його власній соціальній мережі. The New York Times пише, що це може бути наслідком тіньового бану.
Тіньовий бан (Shadow Ban) - це такий вид санкції облікового запису, коли алгоритм знижує охоплення постів, при цьому сам власник акаунту не отримає про це ніякого повідомлення.
Одна з таких користувачок - Анастасія Марія Лупіс, відома противниця вакцинації з понад мільйоном підписників. До грудня 2024 року вона отримувала сотні тисяч переглядів щодня, але після критики Ілона Маска щодо імміграційної програми її охоплення різко знизились. Створивши новий акаунт, вона одразу отримала більше переглядів, ніж на старому.
Подібна ситуація сталася і з Лорою Лумер, правою блогеркою та прихильницею теорій змови, яка також відома своїми українофобськими висловлюваннями. Після суперечки з Маском її пости втратили охоплення, а підписка на X Premium була анульована. Однак після того, як Маск знову почав взаємодіяти з її контентом, її охоплення відновились.
Юрист організації FIRE зазначив, що такі дії суперечать заявам Маска про свободу слова. Він пояснив, що якщо адміністратори вручну впливають на видимість акаунтів, це порушує обіцяний принцип відкритості та прозорості, на який компанія орієнтувалася для користувачів.
Тіньовий бан складно довести, але це вже не перший випадок, коли Ілона Маска звинувачують у вибірковому приглушенні критики. Раніше він позбавляв правих блогерів підписників, обмежував посилання на платформу Substack і видаляв згадки про конкурентів.
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