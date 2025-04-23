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"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
OpenAI зацікавлена у придбанні браузера Chrome, якщо Google буде змушена його продати
12:10 23.04.2025 |
На тлі судового розгляду, пов'язаного з монополістичними практиками Google, з'явилися припущення, що компанія може бути змушена позбутися одного зі своїх ключових продуктів - браузера Chrome. У відповідь на це OpenAI офіційно висловила зацікавленість у придбанні Chrome, якщо цей сценарій стане реальністю. Про це пише Bloomberg.
Голова відділу продуктів OpenAI, Нік Терлі, підтвердив наміри компанії і заявив, що інтеграція штучного інтелекту ChatGPT у браузер Chrome дозволить створити унікальні можливості для користувачів.
Терлі додав, що OpenAI раніше намагалася співпрацювати з Google для використання її пошукових технологій, але ці переговори не дали бажаного результату. Він підкреслив, що наразі компанії не мають партнерських відносин.
За прогнозами, у випадку продажу Chrome інтерес до продукту з боку різних компаній буде надзвичайно великим, адже браузер використовується мільярдами людей і займає провідну позицію на ринку.
З іншого боку, Google продовжує відстоювати право залишити браузер у своїй власності, наголошуючи, що розділення компанії може нашкодити інноваціям у галузі. Міністерство юстиції США, тим часом, наполягає на обмеженні монополії, стимулюючи конкуренцію серед технологічних гігантів.
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