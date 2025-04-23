OpenAI зацікавлена у придбанні браузера Chrome, якщо Google буде змушена його продати

На тлі судового розгляду, пов'язаного з монополістичними практиками Google, з'явилися припущення, що компанія може бути змушена позбутися одного зі своїх ключових продуктів - браузера Chrome. У відповідь на це OpenAI офіційно висловила зацікавленість у придбанні Chrome, якщо цей сценарій стане реальністю. Про це пише Bloomberg.

Голова відділу продуктів OpenAI, Нік Терлі, підтвердив наміри компанії і заявив, що інтеграція штучного інтелекту ChatGPT у браузер Chrome дозволить створити унікальні можливості для користувачів.

Терлі додав, що OpenAI раніше намагалася співпрацювати з Google для використання її пошукових технологій, але ці переговори не дали бажаного результату. Він підкреслив, що наразі компанії не мають партнерських відносин.

За прогнозами, у випадку продажу Chrome інтерес до продукту з боку різних компаній буде надзвичайно великим, адже браузер використовується мільярдами людей і займає провідну позицію на ринку.

З іншого боку, Google продовжує відстоювати право залишити браузер у своїй власності, наголошуючи, що розділення компанії може нашкодити інноваціям у галузі. Міністерство юстиції США, тим часом, наполягає на обмеженні монополії, стимулюючи конкуренцію серед технологічних гігантів.

