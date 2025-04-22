Фінансові новини
- |
- 22.04.25
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ООН попереджає про глобальне поширення кібершахрайств
10:07 22.04.2025 |
Транснаціональні організовані злочинні угруповання у Південно-Східній Азії поширюють свої шахрайські операції по всьому світу.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Управління ООН з наркотиків та злочинності, оприлюдненому в понеділок.
Злочинні групи активізували свої шахрайські схеми, які походять з таких країн, як Камбоджа, Лаос, М'янма, Філіппіни тощо.
Так, нещодавно вони виманили в жертв мільярди доларів за допомогою фабрикування романтичних історій, фальшивих інвестиційних пропозицій, нелегальних схем азартних ігор.
Згідно зі звітом, який називається «Переломний момент: Глобальні наслідки діяльності шахрайських центрів, підпільних банків та незаконних інтернет-ринків у Південно-Східній Азії», злочинні синдикати розширюють свою діяльність у віддалених регіонах зі слабкою правоохоронною системою.
За оцінками ООН, сотні центрів шахрайства промислового масштабу щороку отримують майже 40 млрд доларів прибутку.
Тенденція до хеджування за межами свого регіону узгоджується з постійними повідомленнями про придушення азійських центрів шахрайства, які були виявлені в Африці, Південній Азії, на Близькому Сході та окремих островах Тихого океану, а також про пов'язані з ними послуги з відмивання грошей, торгівлі людьми та рекрутингу в Європі, Північній та Південній Америці.
В Африці гарячою точкою стала Нігерія, де наприкінці 2024 - на початку 2025 року поліцейські рейди призвели до численних арештів, зокрема вихідців зі Східної та Південно-Східної Азії, підозрюваних у криптовалютних і «романтичних» шахрайствах. Замбія та Ангола також припинили операції з кібершахрайства, пов'язані з Азією.
Щодо Латинської Америки, відповідно до звіту, «примітно, що Бразилія стала країною, яка зіткнулася зі зростанням проблем, пов'язаних з кібершахрайством, онлайн-іграми та відмиванням грошей у зв'язку з діяльністю злочинних угруповань у Південно-Східній Азії».
У звіті також зазначається, що наприкінці 2023 року в Перу понад 40 малайзійців були врятовані після того, як їх продала тайванська банда, відома під назвою «Червоний дракон», яка змушувала їх здійснювати кібершахрайство.
У звіті також вказується на боротьбу з азійськими центрами шахрайства на Близькому Сході й деяких островах Тихого океану.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Кремлі відреагували на заяву Трампа про угоду між Україною і РФ
|Папа Римський Франциск помер на 89-му році життя. Як обиратимуть нового Папу Римського
|У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною, - WSJ
|Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
У РУБРИЦІ
|ООН попереджає про глобальне поширення кібершахрайств
|ООН: нелегальний майнінг став зброєю кіберсиндикатів
|NVIDIA може почати співпрацю з DeepSeek для розробки спеціалізованих ШІ-чипів для Китаю
|Apple відчуває брак основних компонентів для виробництва лінійки iPhone 17
|Китай запустив 10G-інтернет — 4K-фільми завантажуються за секунди
|Tesla знову відкладає дебют доступної моделі - Reuters
Бізнес
|Японія готова до серйозної поступки заради тарифної угоди зі США
|Huawei представила новий чип для штучного інтелекту Ascend 920, який замінить в Китаї чипи від NVIDIA
|TSMC вироблятиме третину своїх найсучасніших чипів у США
|Tesla скорочує виробництво Cybertruck через значне падіння продажу цієї моделі
|Американський стартап отримав дозвіл FDA на менш інвазивний імплантат для мозку, ніж Neuralink Ілона Маска
|Оголошено переможців премії «2025 World Car Awards»
|Суд в США визнав Google винним у незаконному монополізмі на ринку технологій онлайн‑реклами