ООН попереджає про глобальне поширення кібершахрайств

Транснаціональні організовані злочинні угруповання у Південно-Східній Азії поширюють свої шахрайські операції по всьому світу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті Управління ООН з наркотиків та злочинності, оприлюдненому в понеділок.

Злочинні групи активізували свої шахрайські схеми, які походять з таких країн, як Камбоджа, Лаос, М'янма, Філіппіни тощо.

Так, нещодавно вони виманили в жертв мільярди доларів за допомогою фабрикування романтичних історій, фальшивих інвестиційних пропозицій, нелегальних схем азартних ігор.

Згідно зі звітом, який називається «Переломний момент: Глобальні наслідки діяльності шахрайських центрів, підпільних банків та незаконних інтернет-ринків у Південно-Східній Азії», злочинні синдикати розширюють свою діяльність у віддалених регіонах зі слабкою правоохоронною системою.

За оцінками ООН, сотні центрів шахрайства промислового масштабу щороку отримують майже 40 млрд доларів прибутку.

Тенденція до хеджування за межами свого регіону узгоджується з постійними повідомленнями про придушення азійських центрів шахрайства, які були виявлені в Африці, Південній Азії, на Близькому Сході та окремих островах Тихого океану, а також про пов'язані з ними послуги з відмивання грошей, торгівлі людьми та рекрутингу в Європі, Північній та Південній Америці.

В Африці гарячою точкою стала Нігерія, де наприкінці 2024 - на початку 2025 року поліцейські рейди призвели до численних арештів, зокрема вихідців зі Східної та Південно-Східної Азії, підозрюваних у криптовалютних і «романтичних» шахрайствах. Замбія та Ангола також припинили операції з кібершахрайства, пов'язані з Азією.

Щодо Латинської Америки, відповідно до звіту, «примітно, що Бразилія стала країною, яка зіткнулася зі зростанням проблем, пов'язаних з кібершахрайством, онлайн-іграми та відмиванням грошей у зв'язку з діяльністю злочинних угруповань у Південно-Східній Азії».

У звіті також зазначається, що наприкінці 2023 року в Перу понад 40 малайзійців були врятовані після того, як їх продала тайванська банда, відома під назвою «Червоний дракон», яка змушувала їх здійснювати кібершахрайство.

У звіті також вказується на боротьбу з азійськими центрами шахрайства на Близькому Сході й деяких островах Тихого океану.