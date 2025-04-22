ООН: нелегальний майнінг став зброєю кіберсиндикатів

Організація Об'єднаних Націй заявила, що транснаціональні злочинні угруповання активно використовують криптоактиви для відмивання коштів і створення тіньової економіки. Про це йдеться у звіті Управління з наркотиків і злочинності ООН, в якому підкреслюється роль незаконного майнінгу як ключового інструменту.

Згідно з документом, синдикати зі Східної та Південно-Східної Азії розширюють свою присутність у вразливих регіонах світу - від Африки до Тихоокеанського регіону. Вони створюють складні цифрові екосистеми, включно з нелегальними біржами, зашифрованими месенджерами та власними стейблкоїнами.

Особливу увагу приділено платформі Huione Guarantee (перейменованій на Haowang), через яку з 2021 року пройшло $24 млрд у криптовалютах. Вона стала хабом для підроблених документів, інструментів відмивання грошей і шахрайських сервісів, які дедалі частіше переміщуються в Telegram.

Управління зазначає, що майнінг дає змогу злочинцям створювати «чисті» цифрові активи, приховуючи джерела доходів. У низці країн, таких як Лівія, такі ферми стали причиною масових відключень електроенергії.

«Конвергенція між прискоренням і професіоналізацією цих операцій, з одного боку, та їхнім географічним розширенням у нові частини регіону та за його межі, з іншого боку, призводить до нової інтенсивності в галузі - до якої уряди мають бути готові відреагувати», - йдеться у звіті.

Експерти попереджають, що технологічна та географічна експансія підпільної криптоекономіки вимагає негайної міжнародної відповіді. За словами представника ООН, «ця система поширюється як ракова пухлина».

Свіжий звіт продовжує висновки торішнього дослідження, в якому йшлося про зростаючий перетин криптовалют, кіберзлочинності та штучного інтелекту. ООН закликає посилити глобальний контроль і координацію дій.

Нагадаємо, ми писали, що збитки від хакерських атак у Web3-секторі досягли $2 млрд у I кварталі 2025 року.