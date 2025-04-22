NVIDIA може почати співпрацю з DeepSeek для розробки спеціалізованих ШІ-чипів для Китаю

З'явилась нова інформація, що компанія NVIDIA розглядає можливість розробки спеціалізованих чипів штучного інтелекту для китайського ринку у партнерстві з місцевою технологічною компанією DeepSeek. Про це пише WccfTech, з посиланням на CTEE.

Це рішення пов'язане з новими експортними обмеженнями США, які забороняють NVIDIA продавати свої високопродуктивні чипи H20 до Китаю. Втрата доступу до цього ринку є значним ударом для компанії, оскільки Китай є одним із ключових джерел її доходів.

За повідомленнями, NVIDIA планує повністю покладатися на китайську виробничу інфраструктуру, включаючи постачання пам'яті HBM, технологічні вузли та пакувальні потужності. Це може допомогти компанії зберегти свою присутність у регіоні, отримати підтримку з боку держави та адаптуватися до нових умов ринку.

Для компанії зараз не вигідно покладатися тільки на випуск "сумісних з США" чипів, враховуючи, що з кожним новим чипом штучного інтелекту зменшуватиметься його обчислювальна потужність. Тому NVIDIA потребує надійного рішення вже зараз, і створення чіпів у Китаї є цілком виправданим кроком.

У зв'язку з цим, NVIDIA та DeepSeek можуть почати спільно розробляти нові ШІ-чипи, а дослідницький центр компанії може бути розташований у Китаї. Це дозволить глибше інтегруватися в місцеву екосистему та створити рішення, які відповідатимуть потребам китайських компаній. Водночас конкуренція з Huawei змушує NVIDIA діяти швидко, щоб зберегти свої позиції на ринку.