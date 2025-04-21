Китай запустив 10G-інтернет — 4K-фільми завантажуються за секунди

Уявіть собі: ви натискаєте «завантажити фільм у 4K» - і замість кількох хвилин чекаєте лише кілька секунд. А тепер додайте до цього ще десяток підключених ґаджетів, розумний дім, онлайн-ігри, 8K-відео - і жодного гальмування в роботі мережі. Звучить як фантастика? А от у Китаї це вже реальність.

Huawei та China Unicom спільно запустили перший широкосмуговий зв'язок 10G у новому районі Сюнган поруч з Пекіном. Це високошвидкісне з'єднання засноване на провідному рішенні 50G PON. Завдяки модернізації базової архітектури оптоволоконної мережі доступу пропускна здатність для одного користувача збільшується з традиційного гігабітного рівня до рівня 10 Гбіт/с, а мережева затримка зменшилася до рівня мілісекунд.

Вдома у користувача пана Цао фактично виміряна швидкість завантаження сягнула 9834 Мбіт/с, швидкість віддачі даних сягнула 1008 Мбіт/с, а затримка була стабільною на рівні 3 мс. Це значно перевищує поточні основні стандарти домашнього широкосмугового інтернет-зв'язку.

Це досягнення підтверджує зрілість технології 50G PON та закладає основу для майбутніх застосунків із високою пропускною здатністю, таких як відео 8K, хмарне NAS 10G, віртуальна та доповнена реальність, хмарні ігри.

«Раніше завантаження фільму у форматі 4K займало кілька хвилин, а тепер це займає лише кілька секунд. Що мене здивувало ще більше, так це те, що коли вдома використовувалися кілька інтелектуальних пристроїв, мережа все ще була безперебійною, а відтворення відео на вимогу 8K, моніторинг 4K, надшвидкий хмарний кіберспорт і системи розумного дому могли працювати стабільно», - повідомив Пан Цао.

Для порівняння, наразі найкращий у світі середній фіксований інтернет можна знайти у Сингапурі. Його середня швидкість у цій країні становить 336,45 Мбіт/с. В Україні цей показник значно нижчий і становить 42,68 Мбіт/с. На цьому фоні нові показники з Китаю виглядають просто космічно.