Білл Гейтс: Штучний інтелект може вирішити проблему дефіциту лікарів та вчителів по всьому світу

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс впевнений, що штучний інтелект (ШІ) зможе допомогти вирішити проблему дефіциту кадрів лікарів та вчителів у світі.

В інтерв'ю на подкасті "People by WTF" він поділився думкою, що з розвитком технологій ШІ зможе виконувати важливі функції в тих сферах, де сьогодні бракує людей.

Гейтс зазначив, що в таких регіонах, як Індія та багато частин Африки, вже спостерігається критичний дефіцит медичних працівників. Згідно з даними Асоціації медичних коледжів Америки, у США очікується, що до 2036 року в країні не вистачатиме до 86 000 лікарів. Стартапи в галузі охорони здоров'я, такі як Suki, Zephyr AI та Tennr, вже отримують величезні інвестиції для автоматизації таких процесів, як виставлення рахунків, введення медичних записів та покращення діагностичної точності.

Консалтингова компанія McKinsey оцінює, що завдяки ШІ продуктивність у галузях охорони здоров'я та фармацевтики може зрости на 370 мільярдів доларів.

Дефіцит вчителів також є серйозною проблемою. Статистика показує, що 86% державних шкіл США мають труднощі з набором кадрів, при цьому майже половина працює з недоукомплектованими штатами. В Лондоні одна зі шкіл навіть використала ChatGPT для допомоги учням у підготовці до екзаменів з основних предметів.

Гейтс не зупиняється лише на роботах в офісах. Він впевнений, що ШІ може також змінити фізичну працю. Компанії, зокрема Nvidia, вже інвестують у гуманоїдних роботів, які зможуть виконувати завдання на заводах, будівельних майданчиках та в готелях.

Гейтс нагадав про прогноз Кейнса, який у 1930 році припускав, що технічний прогрес зменшить робочий тиждень до 15 годин. Хоча це не стало реальністю, Гейтс вірить, що ШІ може суттєво змінити ринок праці.