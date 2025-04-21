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АНАЛІТИКА

Huawei представила новий чип для штучного інтелекту Ascend 920, який замінить в Китаї чипи від NVIDIA

08:33 21.04.2025 |

Новини IT

Huawei представила новий чип для штучного інтелекту Ascend 920, який замінить в Китаї чипи від NVIDIA

 

Huawei представила новий чип Ascend 920, який має стати конкурентом NVIDIA H20 на ринку штучного інтелекту. Про це пише WccfTech, з посиланням на DigiTimes.

Цей крок став відповіддю на заборону США експорту чипів NVIDIA H20 до Китаю, що створило можливість для Huawei зміцнити свої позиції. Ascend 920 виготовляється за технологією SMIC 6 нм, що є покращенням порівняно з попередньою моделлю Ascend 910C, яка використовувала 7 нм. Повідомляється, що новий чип забезпечує продуктивність у 900 TFLOPS та пропускну здатність пам'яті 4000 ГБ/с.

Huawei заявляє, що Ascend 920 на 30-40% швидший за попереднє покоління, що робить його потенційно кращим за NVIDIA H20. Однак остаточні висновки будуть зроблені після його тестування незалежними експертами.

Крім того, Huawei активно розвиває сегмент кластерів штучного інтелекту. Її система CloudMatrix 384, побудована на базі Ascend 910C, демонструє вищу продуктивність порівняно з передовими системами NVIDIA, такими як GB200 NVL72.

Цей розвиток демонструє амбіції Huawei стати лідером у сфері штучного інтелекту, особливо в умовах обмежень для NVIDIA. Ascend 920 може стати ключовим елементом у стратегії компанії щодо домінування на ринку ШІ-технологій.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Huawei, Китай
 

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