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TSMC вироблятиме третину своїх найсучасніших чипів у США
23:32 18.04.2025 |
Тайванська компанія TSMC, один із провідних світових виробників напівпровідників, оголосила, що 30% своїх найсучасніших чипів вироблятиме на заводах у Фініксі, Аризона, після запуску всіх шести запланованих підприємств. Про це йшлося під час останнього звіту компанії перед інвесторами, передає Axios.
За словами генерального директора C.C. Вея, проєкт у США допоможе створити сучасне виробництво чипів, яке працюватиме незалежно та підтримає розвиток американської ШІ-економіки. Це також зменшить залежність від Тайваню в умовах нестабільної світової ситуації.
TSMC вже інвестувала $165 млрд у розвиток виробництва в Аризоні. Перший завод розпочав роботу наприкінці 2024 року, другий - вже збудовано, а третій, де будуть використовуватись найсучасніші процеси, планують почати будувати до кінця 2025-го.
У подальших планах - зведення ще трьох фабрик, двох центрів просунутого пакування чипів та великого R&D-центру. Деталі щодо строків реалізації поки не розголошують.
Цей крок TSMC - частина загальної тенденції перенесення виробництва ближче до споживачів і зміцнення технологічної бази США, особливо на тлі зростаючої конкуренції з Китаєм.
До речі, Вей також спростував чутки про потенційну співпрацю з Intel, заявивши, що компанія не веде перемовин щодо спільних підприємств чи обміну технологіями.
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