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TSMC у I кв. збільшила чистий прибуток на 60%, краще за прогнози
12:19 17.04.2025 |
Провідний світовий виробник чипів на замовлення Taiwan Semiconductor Manufacturing Company у першому кварталі збільшив чистий прибуток на 60,3%, кращий за прогнози, завдяки активному попиту на мікрочипи для підтримки технологій штучного інтелекту.
Чистий прибуток TSMC у січні-березні становив 361,56 млрд нових тайванських доларів ($11,13 млрд). Аналітики, опитані LSEG, у середньому очікували показник на рівні 354,1 млрд доларів.
Як повідомлялося раніше, виручка в січні-березні склала 839,25 млрд нових тайванських доларів, збільшившись на 42%.
Зокрема, на найбільш просунуті мікропроцесори, виготовлені за технологіями 7 нанометрів і менше, припало 73% загальної виручки.
Сюрпризом для аналітиків став той факт, що TSMC підтвердила річний прогноз виручки, що передбачає зростання показника більш ніж на 20%, попри оголошені США імпортні мита. Прогноз капіталовкладень було підтверджено на рівні $38-42 млрд.
Щодо Тайваню зараз діє мито на весь імпорт у США в розмірі 10%. Тариф може зрости до 32%, якщо сторонам не вдасться досягти торговельної угоди до закінчення 90-денного періоду, на який було відкладено підвищені мита.
Котирування американських депозитарних розписок (ADR) TSMC впали на 3,6% у середу. У Тайвані в четвер акції компанії подешевшали на 0,9%.
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