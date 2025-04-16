Нова інтеграція Gemini та Google Фото розширює можливості пошуку зображень

Google почала розгортання нової функції інтеграції Google Фото в застосунку Gemini на Android.

Ця інтеграція складається з двох ключових компонентів. Перший дає змогу користувачам шукати резервні копії зображень і відео, ґрунтуючись на групах осіб або стосунках, збережених у Google Фото, місці або даті зйомки, описі вмісту зображення, а також поточній розмові з додатком Gemini.

Другий компонент надає можливість запитувати важливі дані, знайдені на фотографіях, такі як теми свят, страви, номери документів і ключові моменти поїздок. Результати пошуку відображаються в застосунку Google Фото, де можна переглянути додаткові дані.

Для активації функції користувачі повинні перейти в меню профілю додатка Gemini, вибрати розділ "Медіа" та підключити Google Фото.

Наразі функція доступна обмеженому числу запрошених користувачів у США. У найближчому майбутньому очікується більш широке розгортання цієї функції.