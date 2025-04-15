Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Blue Origin запустила у космос перший жіночий екіпаж із Кеті Перрі на борту

23:14 14.04.2025 |

Новини IT

 

Перший повністю жіночий екіпаж здійснив політ у космос на космічному кораблі компанії Blue Origin.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

Екіпаж у складі шести жінок вирушив в 11-хвилинний суборбітальний політ на ракеті New Shepard зі стартового майданчика у штаті Техас.

Blue Origin запустила у космос перший жіночий екіпаж із Кеті Перрі на борту

 

На борту New Shepard були американська попзірка Кеті Перрі, правозахисниця Аманда Нгуєн, ведуча телеканалу CBS Гейл Кінг, кінопродюсерка Керіанн Флінн, колишня проєктувальниця ракет NASA Айша Боув, а також наречена засновника Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Blue Origin запустила у космос перший жіночий екіпаж із Кеті Перрі на борту

 Кеті Перрі

Blue Origin запустила у космос перший жіночий екіпаж із Кеті Перрі на борту

 Джо Безос і Лорен Санчес

Місія NS-31 стала історичною, оскільки повністю жіночий екіпаж вирушив у космос уперше із 1963 року, коли здійснила політ перша у світі космонавтка Валентина Терешкова.

Space com інформує, що космічний корабель пролетів над лінією Кармана на висоті 100 кілометрів над рівнем моря, яку більшість країн визнають межею космічного простору.

Капсула ракети New Shepard з екіпажем приземлилася приблизно через 10,5 хвилини після старту. Ракета-носій повернулася на Землю кількома хвилинами раніше, здійснивши вертикальне приземлення на посадковому майданчику приблизно через 7,5 хвилини після старту.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці лютого стало відомо, що компанія Blue Origin Джеффа Безоса планує здійснити суборбітальний політ за участю виключно жіночого екіпажу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес