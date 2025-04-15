Blue Origin запустила у космос перший жіночий екіпаж із Кеті Перрі на борту

Перший повністю жіночий екіпаж здійснив політ у космос на космічному кораблі компанії Blue Origin.

Про це повідомляє The Guardian, передає Укрінформ.

Екіпаж у складі шести жінок вирушив в 11-хвилинний суборбітальний політ на ракеті New Shepard зі стартового майданчика у штаті Техас.

На борту New Shepard були американська попзірка Кеті Перрі, правозахисниця Аманда Нгуєн, ведуча телеканалу CBS Гейл Кінг, кінопродюсерка Керіанн Флінн, колишня проєктувальниця ракет NASA Айша Боув, а також наречена засновника Blue Origin Джеффа Безоса Лорен Санчес.

Кеті Перрі

Джо Безос і Лорен Санчес

Місія NS-31 стала історичною, оскільки повністю жіночий екіпаж вирушив у космос уперше із 1963 року, коли здійснила політ перша у світі космонавтка Валентина Терешкова.

Space com інформує, що космічний корабель пролетів над лінією Кармана на висоті 100 кілометрів над рівнем моря, яку більшість країн визнають межею космічного простору.

Капсула ракети New Shepard з екіпажем приземлилася приблизно через 10,5 хвилини після старту. Ракета-носій повернулася на Землю кількома хвилинами раніше, здійснивши вертикальне приземлення на посадковому майданчику приблизно через 7,5 хвилини після старту.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці лютого стало відомо, що компанія Blue Origin Джеффа Безоса планує здійснити суборбітальний політ за участю виключно жіночого екіпажу.