ChatGPT тепер пам'ятає все! Нове оновлення дасть змогу ШІ враховувати всі бесіди, а не тільки активну

OpenAI випустила важливе оновлення для ChatGPT, завдяки якому ШІ-модель зможе пам'ятати і враховувати інформацію з усіх бесід з нею.

У наведеному OpenAI прикладі користувач ChatGPT просить нагадати йому про те, що вони обговорювали на минулих вихідних і чат-бот переказує суть розмови.

Глава компанії Сем Альтман (Sam Altman) пояснив, що в такий спосіб його команда робить ще один крок на шляху до створення ШІ-агента, який буде супроводжувати людину все життя і допомагатиме їй, з огляду на всі попередні запити і побажання.

ChatGPT може посилатися на інші чати з користувачем як самостійно, так і за запитом користувача. За бажання функцію можна вимкнути в налаштуваннях. Також можна попросити ChatGPT обнулити свою пам'ять. У тимчасових чатах така пам'ять не працює.

Оновлення доступне передплатникам Plus і Pro, а користувачі Team, Enterprise і Edu отримають доступ протягом кількох тижнів. Нова функція поки не працює в країнах ЄС, Великій Британії, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні.