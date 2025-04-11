Фінансові новини
- |
- 11.04.25
- |
- 23:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ChatGPT тепер пам'ятає все! Нове оновлення дасть змогу ШІ враховувати всі бесіди, а не тільки активну
22:11 11.04.2025 |
OpenAI випустила важливе оновлення для ChatGPT, завдяки якому ШІ-модель зможе пам'ятати і враховувати інформацію з усіх бесід з нею.
У наведеному OpenAI прикладі користувач ChatGPT просить нагадати йому про те, що вони обговорювали на минулих вихідних і чат-бот переказує суть розмови.
Глава компанії Сем Альтман (Sam Altman) пояснив, що в такий спосіб його команда робить ще один крок на шляху до створення ШІ-агента, який буде супроводжувати людину все життя і допомагатиме їй, з огляду на всі попередні запити і побажання.
ChatGPT може посилатися на інші чати з користувачем як самостійно, так і за запитом користувача. За бажання функцію можна вимкнути в налаштуваннях. Також можна попросити ChatGPT обнулити свою пам'ять. У тимчасових чатах така пам'ять не працює.
Оновлення доступне передплатникам Plus і Pro, а користувачі Team, Enterprise і Edu отримають доступ протягом кількох тижнів. Нова функція поки не працює в країнах ЄС, Великій Британії, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Раду хочуть радикально скоротити: скільки нардепів залишиться
|Цього року ЄС виділить понад EUR23 млрд на допомогу Україні - Каллас
|На «Рамштайні» Україні пообіцяли військову допомогу на понад 21 млрд євро
|У водах Естонії затримали танкер російського «тіньового флоту»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Штраф за відсутність страховки у 2025 році: які нові суми?
У РУБРИЦІ
|ChatGPT тепер пам'ятає все! Нове оновлення дасть змогу ШІ враховувати всі бесіди, а не тільки активну
|Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
|MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+
|Adobe додає до Photoshop та Premiere Pro агентів штучного інтелекту
|BYD представила в Європі преміальний бренд Denza і модель Z9GT, яка розгортається на місці
|WSJ: ЄС побудує мережу ШІ-гігафабрик для конкуренції з Китаєм і США
Бізнес
|Для штучного інтелекту до 2030 року потрібно буде вчетверо більше електроенергії
|OpenAI подала до суду на Ілона Маска за перешкоджання розвитку компанії
|Космічна Star Citizen зібрала понад $800 мільйонів, а релізу все ще не видно
|Прибуток Samsung випередив прогнози через різкий попит, спричинений митами Трампа
|Трамп пригрозив 100% митом найбільшому у світі виробнику мікросхем
|Microsoft тестує оновлений Copilot Vision, який може "бачити" ваш екран і додатки
|TSMC загрожує штраф на суму $1 млрд через несвідоме постачання чипів для Huawei