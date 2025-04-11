MediaTek представила флагманський чип Dimensity 9400+

MediaTek представила новий флагманський мобільний процесор Dimensity 9400+, який має значні покращення у сфері ШІ та вдосконалення в інших аспектах. Перші смартфони з цим чипом будуть доступні вже у квітні.

Dimensity 9400+ має систему "всіх великих ядер" поєднуючи одне ядро Arm Cortex-X925 з частотою до 3,73 Ггц, три ядра Cortex-X4 та чотири Cortex-A720. Такий дизайн повинен прискорити однопотокову та багатопотокову продуктивність пристроїв.

Новинка MediaTek також має інтегровану 12-ядерну графіку Arm Immortalis-G925 з підтримкою мікрокарт прозорості (OOM) для більш реалістичних візуальних ефектів в іграх. Чип також оснащений новим конвертером частоти кадрів MFRC 20+, створеним у співпраці з розробниками ігор для подвоєння FPS та покращення енергоощадності на 40%.

Для людей, що знімають багато відео, Dimensity 9400+ оснащено MediaTek Imagiq 1090, який дозволяє використовувати HDR під час запису відео на всій дистанції зуму. Серед інших покращень є більша дистанція з'єднання Bluetooth між смартфонами - 10 км, у 6,6 раза більше ніж у звичайного Dimensity 9400. Також чип підтримує тридіапазонний паралелізм Wi-Fi 7 із п'ятьма потоками та 5G/4G.

Повертаючись до теми штучного інтелекту, Dimensity 9400+ отримав нейронний процесор MediaTek NPU 890, як і у попередньому поколінні. Однак компанія зазначає, що завдяки технології Speculative Decoding+ новий чип демонструє на 20% кращу продуктивність в задачах, пов'язаних з агентським ШІ.